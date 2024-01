Dodávky plynu od Gazpromu do Európy klesli vlani odhadom o vyše 55 %

Moskva 2. januára (TASR) - Dodávky zemného plynu do Európy od ruského plynárenského koncernu Gazprom klesli v minulom roku o viac než 55 %. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá vychádza zo svojich kalkulácií.



Podľa Reuters dodal Gazprom do Európy v roku 2023 celkovo 28,3 miliardy kubických metrov (m3) zemného plynu. Oproti predchádzajúcemu roku to znamená pokles o 55,6 %. Reuters pri svojich výpočtoch vychádza z údajov európskej spoločnosti na prepravu plynu Entsog a denných údajov Gazpromu o tranzite plynu cez Ukrajinu. Na ich základe agentúra stanovila, že v roku 2023 dosahovali priemerné denné dodávky plynu z Ruska do Európy prostredníctvom plynovodov 77,6 milióna m3. V roku 2022 predstavovali 174,8 milióna m3.



Gazprom vlastnú štatistiku o dodávkach plynu od minulého roka nezverejňuje. A nevyjadril sa ani k najnovším odhadom. Za prudkým poklesom dodávok z Ruska do Európy, ktorá bývala kľúčovým trhom pre ruský plyn, je invázia Ruska na Ukrajinu a následné sankcie západných štátov voči Moskve. Maximálne dodávky realizovalo Rusko v rokoch 2018 - 2019, keď ročný objem dodávok dosiahol 175 miliárd až 180 miliárd m3.