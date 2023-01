Dodávky plynu od Gazpromu do Európy pokračujú v poklese

Moskva 19. januára (TASR) - Ruský plynárenský koncern Gazprom by mal v priebehu štvrtka dodať do Európy cez územie Ukrajiny približne 25 miliónov kubických metrov (m3) plynu. Oznámila to vo štvrtok spoločnosť, čo znamená ďalší pokles dodávok. Na druhej strane, údaje z Ukrajiny signalizujú na piatok (20. 1.) možné čiastočné zotavenie. Informovala o tom agentúra Reuters.



Dodávky plynu cez ukrajinskú Sudžu znížil Gazprom už v utorok (17. 1.), keď ich oznámil v objeme 32,6 milióna m3. V porovnaní s predchádzajúcimi dňami to znamenalo pokles o 8 %. Vo štvrtok oznámil Gazprom dodávky na úrovni 25,1 milióna m3.



V minulom roku klesol vývoz ruského plynu do Európy prostredníctvom plynovodov na postsovietske minimum. K najväčšiemu prepadu došlo v 2. polroku, keď sa rozsah sankcií voči Rusku pre vojnu na Ukrajine zvýšil a Moskva reagovala odvetnými krokmi.



Od 6. do 16. januára tohto roka vyvážal Gazprom cez územie Ukrajiny denne 35,4 milióna až 35,5 milióna m3 plynu. Na porovnanie, v 2. polroku minulého roka predstavoval vývoz Gazpromu väčšinou viac než 40 miliónov m3 denne a takéto objemy dodávala ruská firma aj v prvých troch dňoch tohto roka.



Kremeľ reagoval na najnovší pokles dodávok plynu cez Ukrajinu do Európy odkázaním na Gazprom s tým, že ide o obchodnú záležitosť. "To je otázka na firmu. Hovoríme o komerčných dodávkach, je to komerčná informácia," reagoval na otázky v súvislosti s dodávkami plynu od Gazpromu hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Podľa zdroja z trhu sú za súčasnou situáciou dva faktory: na jednej strane mierna zima a nižší dopyt po plyne a na druhej strane zvýšená nedôvera odberateľov voči Gazpromu ako dodávateľovi.



Ukrajinský prevádzkovateľ plynovodov však uviedol, že nominácie na dodávky ruského plynu, teda požiadavky odberateľov, cez vstupný bod Sudža predstavujú na piatok 35,2 milióna m3. To signalizuje, že dodávky by sa mohli čiastočne zotaviť.