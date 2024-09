Dodávky plynu od Gazpromu do Európy v auguste mierne klesli

Moskva 2. septembra (TASR) - Denné dodávky plynu od ruskej spoločnosti Gazprom do Európy prostredníctvom plynovodov zaznamenali v auguste mierny pokles, a to ako oproti predchádzajúcemu mesiacu, tak v medziročnom porovnaní. TASR o tom informuje na základe údajov agentúry Reuters, ktorá vychádzala zo svojich výpočtov.



Podľa Reuters denné dodávky plynu od Gazpromu plynovodmi dosiahli v auguste 89,6 milióna kubických metrov (m3). Oproti predchádzajúcemu mesiacu to predstavuje pokles o dve % a oproti augustu 2023 o 2,3 %. Reuters pri svojich výpočtoch vychádza z údajov európskej spoločnosti na prepravu plynu Entsog a denných údajov Gazpromu o tranzite plynu cez Ukrajinu.



Za celý minulý mesiac vyviezol Gazprom na európsky kontinent približne 2,78 miliardy m3. Z toho 1,29 miliardy m3, alebo 41,7 milióna m3 denne, dodala spoločnosť cez územie Ukrajiny.



Tranzit ruského plynu cez Ukrajinu zaznamenal v porovnaní s historickými hodnotami mierny pokles, za čím sú najmä boje v ruskej Kurskej oblasti. V tej leží aj kľúčový tranzitný bod Sudža, ktorý je poslednou trasou na dodávky ruského zemného plynu do Európy cez územie Ukrajiny.



Od začiatku roka dosiahol export plynu od Gazpromu do Európy približne 21,1 miliardy m3. V medziročnom porovnaní to znamená zvýšenie o 19,2 %. Firma, ktorá svoje mesačné štatistiky od začiatku roka 2023 nezverejňuje, sa k informáciám agentúry Reuters nevyjadrila ani teraz.



Podľa Reuters a skorších údajov Gazpromu vyviezla ruská spoločnosť do Európy v roku 2022 rôznymi trasami zhruba 63,8 miliardy m3 plynu. Vlani objem vyvezeného plynu klesol o 55,6 % na 28,3 miliardy m3. V období najväčšieho exportu, čo boli roky 2018 - 2019, dosiahli dodávky ruského plynu do Európy od 175 miliárd do 180 miliárd m3.