Dodávky plynu od Gazpromu do Európy vzrástli v júni o takmer štvrtinu

Moskva 2. júla (TASR) - Denné dodávky plynu do Európy od ruskej spoločnosti Gazprom prostredníctvom plynovodov vzrástli v júni medziročne o takmer štvrtinu. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom sa však o takmer desatinu znížili. TASR o tom informuje na základe údajov agentúry Reuters, ktorá vychádzala zo svojich výpočtov.



Podľa Reuters denné dodávky plynu od Gazpromu prostredníctvom plynovodov dosiahli v júni 81,8 milióna kubických metrov (m3). Oproti júnu minulého roka to znamená rast približne o 23 %, oproti máju však pokles o 8,6 %. V máji vyviezol Gazprom do Európy cez plynovody denne 89,5 milióna m3 plynu. Za medzimesačným poklesom exportu je najmä plánovaná údržba podmorského plynovodu TurkStream, ktorá sa uskutočnila od 6. do 9. júna.



Na porovnanie, v júni minulého roka predstavovali dodávky plynu do Európy od Gazpromu 66,8 milióna m3 denne. Od začiatku tohto roka potom vyviezol Gazprom do Európy cez plynovody približne 15,5 miliardy m3 suroviny. Reuters pri svojich výpočtoch vychádza z údajov európskej spoločnosti na prepravu plynu Entsog a denných údajov Gazpromu o tranzite plynu cez Ukrajinu.



Európsky trh patril kedysi k hlavným exportným trhom pre ruský plyn a firmu Gazprom. Invázia Ruska na Ukrajinu v roku 2022 však spôsobila, že európske krajiny postupne od dovozu ruských energií ustúpili. Gazprom od začiatku minulého roka mesačné štatistiky nezverejňuje a nevyjadril sa ani k najnovším informáciám agentúry Reuters.



Ruská firma namiesto toho postupne zvyšuje export plynu do Číny. Ázijská krajina doviezla vlani z Ruska prostredníctvom plynovodov 22,7 miliardy m3 plynu. V roku 2022 to bolo 15,4 miliardy m3.



Vychádzajúc zo skorších údajov Gazpromu a z výpočtov agentúry Reuters dodalo Rusko do Európy v roku 2022 rôznymi trasami zhruba 63,8 miliardy m3 plynu. V minulom roku klesol objem dodávok približne na 28,3 miliardy m3. V období najväčšieho exportu, čo boli roky 2018 - 2019, dosiahli dodávky ruského plynu do Európy od 175 miliárd do 180 miliárd m3.