Dodávky plynu odberateľom Slovakia Energy dočasne zabezpečí SPP

Bratislava 7. októbra (TASR) – Zákazníkom najväčšieho alternatívneho dodávateľa energií Slovakia Energy, ktorý odchádza zo slovenského trhu, dočasne zabezpečí dodávky plynu od piatka (8. 10.) spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel (SPP). Odberatelia budú mať tri mesiace na to, aby uzatvorili zmluvy o dodávke zemného plynu s dodávateľom podľa svojho slobodného výberu, informovala o tom vo štvrtok spoločnosť SPP - distribúcia.



„V prípade, že odberateľ v stanovenej lehote neuzatvorí zmluvu o dodávke so žiadnym dodávateľom, dodávka plynu do jeho odberného miesta bude ukončená,“ uviedol manažér externej komunikácie SPP - distribúcia Milan Vanga. SPP bude podľa neho zásobovať plynom 120.374 odberných miest.



SPP - distribúcia upozornila, že dotknutí odberatelia plynu sú povinní uhradiť cenu za dodávku plynu spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a. s., ako dodávateľovi poslednej inštancie podľa príslušného rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) a za obchodných podmienok dodávky plynu v režime poslednej inštancie.



Slovakia Energy oznámila ukončenie činnosti 30. septembra po tom, ako požiadala ÚRSO o odňatie licencií na obchod s elektrinou a zemným plynom. Firma ukončenie činnosti odôvodnila extrémnym rastom ceny energií na trhoch a štátnou reguláciou cien pre malé firmy a domácnosti. Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) vo štvrtok uviedol, že odchod Slovakia Energy z trhu je výsledkom manažérskeho zlyhania vedenia tejto spoločnosti spojeného s nekorektným správaním sa voči zákazníkom.