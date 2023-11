Dodávky plynu počas zimy sú v Maďarsku podľa vlády garantované

Budapešť 10. novembra (TASR) - Bezpečnosť dodávok plynu počas nadchádzajúcej zimnej sezóny je v Maďarsku garantovaná a neexistuje žiadne riziko, ktoré by ich mohlo ohroziť, vyhlásil v piatok maďarský minister energetiky Csaba Lantos. TASR o tom informuje na základe správy agentúry MTI.



Za 12 mesiacov do konca septembra dosiahla spotreba plynu 8,3 miliardy kubických metrov (m3), čo predstavuje 20-percentný pokles oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka, uviedol Lantos po zasadnutí operatívnej skupiny pre núdzové situácie v energetike.



Zásobníky sú naplnené na 98 % a 6,5 miliardy m3 plynu, ktoré sú k dispozícii, pokrývajú dve tretiny ročného dopytu, dodal. Prepočty na vykurovaciu sezónu podľa neho ukazujú, že záložné rezervy nebude potrebné použiť ani v prípade, ak sa spotreba vráti na predchádzajúcu úroveň. Nerušené dodávky pre domácich spotrebiteľov je možné zaručiť aj vtedy, ak by zásobovacie trasy trvalo vypadli, uzavrel Lantos.