Dodávky plynu v Nemecku sú bezproblémové aj napriek mrazivému počasiu

Berlín/Brusel 18. februára (TASR) - Dodávky zemného plynu v Nemecku sú zabezpečené a bezproblémové aj napriek mrazivému počasiu a poklesu zásob. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



"So zásobami, ktoré nám zostali, bez problémov vydržíme do konca zimy," odpovedal na otázku DPA šéf združenia prevádzkovateľov zásobníkov Ines Sebastian Heinermann.



Aj Spolková agentúra pre reguláciu sieťových odvetví BNetzA uviedla, že "zásobovanie plynom v Nemecku je stabilné". Šéf agentúry Klaus Müller zdôraznil, že riziko narušenia či obmedzenia dodávok plynu je v súčasnosti nízke.



V uplynulých týždňoch sa naplnenosť nemeckých zásobníkov výrazne znížila. V pondelok (17. 2.) však boli stále naplnené takmer na 42 %. Zákonom predpísaná úroveň naplnenia na úrovni 30 % sa 1. februára dosiahla bez problémov, keď predstavovala necelých 56 %.



Naplnenosť zásobníkov v celej EÚ dosiahla na začiatku týždňa 44 %. Zásobníky plynu kompenzujú výkyvy v spotrebe plynu a tvoria tak nárazníkový systém pre trh s plynom. Využívajú ich predovšetkým veľkoobchodníci s plynom. Úroveň naplnenia sa v zime zvyčajne znižuje a na konci vykurovacieho obdobia sa opäť zvyšuje.



Súbežne s využívaním zásobníkov zemný plyn trvalo prúdi do Nemecka prostredníctvom plynovodov a terminálov LNG na nemeckom pobreží.



Počas tejto zimy úroveň naplnenia zásobníkov takmer nepretržite klesá od 4. novembra, keď ich naplnenosť dosiahla viac ako 98 %. To, kedy sa bude opäť viac vtláčať ako odčerpávať, zatiaľ nie je jasné a závisí to predovšetkým od veľkoobchodnej ceny plynu. V roku 2024 klesla naplnenosť zásobníkov na minimum 1. apríla ráno, keď dosiahla necelých 63 %.