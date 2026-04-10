< sekcia Ekonomika
Dodávky Porsche zákazníkom v 1. kvartáli klesli o viac než desatinu
Za nepriaznivým vývojom je najmä predaj v Číne, kde sa dodávky znížili o viac než pätinu.
Autor TASR
Berlín 10. apríla (TASR) - Nemecký výrobca luxusných športových vozidiel Porsche oznámil pokles dodávok zákazníkom aj na začiatku tohto roka, pričom tempo poklesu v 1. kvartáli bolo v porovnaní s minulým rokom, keď klesli o desatinu, ešte výraznejšie. Za nepriaznivým vývojom je najmä predaj v Číne, kde sa dodávky znížili o viac než pätinu. Informoval o tom portál írskej televízie RTÉ.
Automobilka oznámila, že za prvé tri mesiace tohto roka dodala zákazníkom celosvetovo 60.991 vozidiel. To je o 15 % menej než za rovnaké obdobie roka 2025. Nemeckú spoločnosť negatívne ovplyvnil najmä vývoj na kľúčovom čínskom trhu, kde tlak na zahraničné firmy zvyšuje domáca konkurencia, a to ako z cenového, tak z technologického hľadiska. V Číne klesol predaj áut Porsche v 1. štvrťroku o 21 %.
Firme sa nedarilo ani na trhu Severnej Ameriky. Tam klesli dodávky zákazníkom o 10 %. Čiastočne je za tým aj fakt, že po nástupe Donalda Trumpa do úradu prezidenta Spojené štáty ukončili daňové úľavy na nákup elektrických vozidiel.
Jediným trhom, kde Porsche zaznamenalo v 1. kvartáli v dodávkach rast, bol domáci trh. V Nemecku dodala automobilka zákazníkom o 4 % viac vozidiel než pred rokom. Dodávky vo zvyšku Európy sa však prepadli o 18 %.
