Dodávky ropy do časti strednej a východnej Európy cez Družbu prerušili

Budapešť/Praha 16. novembra (TASR) - Dodávky ropy do časti strednej a východnej Európy cez ropovod Družba boli podľa prevádzkovateľov ropovodov v Maďarsku a na Slovensku dočasne pozastavené. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Rozsah problémov nie je zatiaľ jasný a došlo k nim súčasne s výbuchom v dedine vo východnom Poľsku neďaleko ukrajinských hraníc, ktorý vyvolal poplach medzi krajinami NATO.



Maďarský ropný a plynárenský koncern MOL uviedol, že podľa informácií od jeho ukrajinského partner ruská raketa zasiahla elektráreň blízko bieloruských hraníc, ktorá dodáva elektrinu pre čerpaciu stanicu a to viedlo k zastaveniu prevádzky ropovodu. Zastavenie potvrdil aj slovenský Transpetrol s odvolaním sa na "technické dôvody na ukrajinskej strane", ale nešpecifikoval, či išlo o zásah rakety.



Sieť ropovodov Družba vedie z Ruska a rozdeľuje sa v Bielorusku, pričom jedna vetva smeruje na Ukrajinu. Tam sa opäť rozdeľuje a zásobuje niekoľko krajín východnej a strednej Európy, ktoré sú od tejto ropy závislé vrátane rafinérií v Maďarsku, na Slovensku a v Českej republike.



"Dôvod zastavenia dodávok zatiaľ ukrajinská strana oficiálne nepotvrdila," uviedol Transpetrol vo vyhlásení s tým, že viac informácií o príčine odstávky očakáva do stredy.



Český prevádzkovateľ ropovodu MERO v utorok (15. 11.) ešte nepozoroval prerušenia toku ropy cez Družbu. Aj poľský prevádzkovateľ ropovodu PERN v utorok neskoro večer uviedol, že ropa tečie normálne cez poľský úsek trate.



Maďarský premiér Viktor Orbán zvolal ešte v utorok zasadnutie Rady pre obranu po tom, čo boli pozastavené dodávky cez Družbu, povedal Orbánov tlačový šéf štátnej agentúre MTI.



Podľa ruskej agentúry Ria Ukrajina informovala ruský štátny monopol Transnefť o dočasnom pozastavení dodávok do Maďarska.