Dodávky ropy pre Maďarsko a Slovensko nie sú ohrozené, vyhlásil Janaf
Energetická infraštruktúra Chorvátska je podľa firmy Janaf pripravená na dodávky v súlade s predpismi Európskej únie a amerického Úradu pre kontrolu zahraničných aktív (OFAC).
Autor TASR
Záhreb 27. februára (TASR) - Chorvátsky prepravca ropy Janaf v piatok vyhlásil, že bezpečnosť dodávok pre Maďarsko a Slovensko nie je ohrozená. „Počas uplynulého a tohto týždňa už boli pre maďarskú spoločnosť MOL prepravené značné množstvá ropy, na ktoré sa nevzťahujú sankčné obmedzenia, a do začiatku apríla má pre toho istého používateľa ropovodného systému spoločnosti Janaf doraziť ďalších sedem tankerov,“ uviedla firma vo vyhlásení, ktoré zverejnila na svojej webovej stránke.
Energetická infraštruktúra Chorvátska je podľa firmy Janaf pripravená na dodávky v súlade s predpismi Európskej únie a amerického Úradu pre kontrolu zahraničných aktív (OFAC). Dokazuje to podľa nej aj príklad dodávok pre firmu Naftna Industrija Srbije v Srbskej republike, kde partneri spoločne spĺňajú prísne sankčné kritériá s cieľom zabezpečiť potrebné pokračovanie a kontinuitu dodávok.
„V tejto súvislosti očakávame, že rozhodnutia o obstarávaní a doprave týkajúce sa Maďarska a Slovenska budú prijímané na základe zákonnosti a dodržiavania sankcií a nie pod tlakom alebo ultimátami,“ vyhlásila spoločnosť Janaf. Zároveň dodala: „Ak existujú žiadosti týkajúce sa ropy ruského pôvodu alebo subjektov prepojených s Ruskom, môžu byť posudzované výlučne v prísnom rámci sankčných kritérií EÚ a OFAC spolu s úplným právnym preskúmaním, jasnou zodpovednosťou a maximálnou transparentnosťou.“
Maďarská ropná skupina MOL vo štvrtok (26. 2.) vyzvala chorvátskeho prepravcu ropy Janaf, aby bezodkladne poskytol záruku, že umožní tranzit dodávok ruskej ropy prepravovaných po mori. Podľa firmy MOL predpisy EÚ hovoria, že ak je dodávka ropy z Ruska do vnútrozemského členského štátu cez ropovod prerušená z dôvodov mimo kontroly daného členského štátu, je možné do tohto štátu dovážať ruskú ropu prepravenú po mori. MOL požiadal chorvátskeho prepravcu o stanovisko najneskôr do piatka a vyhlásil, že v prípade odmietnutia môže podať podnet Európskej komisii a iniciovať uplatnenie náhrady škody.
Skupina MOL prevádzkuje tri rafinérie a dva petrochemické závody v Maďarsku, na Slovensku a v Chorvátsku a vlastní sieť takmer 2400 čerpacích staníc v desiatich krajinách strednej a juhovýchodnej Európy.
