Dodávky ruského LNG do Španielska od začiatku roka výrazne klesli
V prvých ôsmich mesiacoch predchádzajúceho roka Rusko dodalo Španielsku ekvivalent 52.934 GWh skvapalneného plynu.
Autor TASR
Madrid 11. septembra (TASR) - Dodávky ruského skvapalneného zemného plynu (LNG) do Španielska počas ôsmich mesiacov do konca augusta 2025 výrazne klesli na ekvivalent 30.509 gigawatthodín (GWh). Rusko tak v uvedenom období zodpovedalo za 12,3 % celkového objemu nákupov LNG v Španielsku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS, ktorá sa vo štvrtok odvolala na údaje španielskej energetickej spoločnosti Enagas.
V prvých ôsmich mesiacoch predchádzajúceho roka Rusko dodalo Španielsku ekvivalent 52.934 GWh skvapalneného plynu. Rusko sa v tomto roku zatiaľ umiestnilo na treťom mieste v dodávkach LNG pre Španielsko. Prvé miesto za osemmesačné obdobie patrí Alžírsku s podielom 33 % na celkovom objeme dodávok LNG. Nasledovali Spojené štáty s podielom 30,7 %. V samotnom auguste sa dovoz ruského LNG do Španielska prepadol na ekvivalent 2152 GWh z úrovne 6367 GWh v rovnakom mesiaci roku 2024.
