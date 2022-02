Dodávky ruského plynu cez Ukrajinu na Slovensko sa vo štvrtok zvýšili

Bratislava 24. februára (TASR) – Tranzit ruského plynu cez Slovensko do západnej Európy sa napriek ruskej invázii na Ukrajinu oproti posledným dvom týždňom vo štvrtok zvýšil na 58 miliónov kubických metrov (m3). Ešte vyššie sú predbežné objednávky prepravy na piatok (25. 2.), keď by malo na Slovensko vo Veľkých Kapušanoch pritiecť až 75 miliónov m3 plynu, vyplýva z informácií zverejnených prepravcom plynu Eustream.



Obavy z prerušenia dodávok ruského plynu do Európy po eskalácii konfliktu na Ukrajine sa tak zatiaľ nenaplnili. Preprava ruského plynu z Ukrajiny na Slovensko sa začiatkom februára držala na úrovni 50 – 60 miliónov m3 denne, no po 10. februári klesla na priemerných 28 miliónov m3.



Energetický odborník Karel Hirman neočakáva úplné prerušenie dodávok plynu a ropy z Ruska do EÚ. "Takýto krok by nesmierne tvrdo zasiahol predovšetkým samotné Rusko, celú jeho ekonomiku, štátny rozpočet a v neposlednom rade samotné ruské ropné spoločnosti a Gazprom a v konečnom dôsledku by dokonca mohol nezvratne poškodiť ťažobnú technológiu na samotných ložiskách," upozornil Hirman.