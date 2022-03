Dodávky ruského plynu do EÚ cez Ukrajinu pokračujú v normálnom objeme

Moskva 6. marca (TASR) - Dodávky ruského plynu cez Ukrajinu pokračujú v normálnom objeme, uviedol ruský koncern Gazprom. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



"Gazprom uskutočňuje dodávky ruského plynu pre tranzit cez územie Ukrajiny v pravidelnom režime a v súlade s požiadavkami európskych zákazníkov," povedal v nedeľu hovorca Gazpromu Sergej Kuprijanov pre agentúru Interfax. To znamená, že v nedeľu by sa malo transportovať 109,5 milióna kubických metrov (m3).



Západné krajiny uvalili od začiatku ruského útoku na Ukrajinu tvrdé sankcie na Moskvu a jej predstaviteľov. Niektorí politici a analytici sa obávali, že Rusko v rámci odvety zastaví dodávky plynu. Podľa expertov však Rusko nemá veľa možností, kam inam by vyviezlo plyn, ktorý dodáva do Európy, navyše, v situácii, keď naliehavo potrebuje peniaze.



V dôsledku vojny na Ukrajine však bolo poškodené plynovodné vedenie v šiestich oblastiach, čo spôsobilo prerušenie zásobovania plynom pre stotisíce ľudí, uviedla ukrajinská agentúra Unian.