Oslo 8. marca (TASR) - Dodávky ruského plynu do Európy cez hlavné plynovodné trasy pokračujú napriek vyhrážkam Moskvy, že ich obmedzí. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Dodávky cez plynovod Jamal-Európa cez Poľsko v utorok ráno smerovali na západ do Nemecka a dodávky cez Ukrajinu na Slovensko zostávajú na nedávnych vysokých úrovniach, vyplýva z údajov prevádzkovateľov plynovodov.



Dodávky smerom na západ cez Jamal sa obnovili v pondelok (7. 3.) o 19.00 h SEČ a počas noci predstavovali okolo 11,9 milióna kilowatthodiny (kWh/h) za hodinu, ukázali údaje spoločnosti Gascade. Potom sa v utorok spomalili na 7,9 milióna kWh/h. V pondelok sa dodávky opäť dočasne otočili a smerovali na východ, keď Jamal pracoval v reverznom režime prvýkrát od 2. marca.



Ruský koncern Gazprom si na 8. marca rezervoval tranzitné kapacity cez plynovod Jamal-Európa v objeme 3,1 milióna kubických metrov (m3), informovala v pondelok agentúra TASS o výsledkoch aukcie prepravných kapacít.



Ruský vicepremiér Alexandr Novak v pondelok večer prvýkrát otvorene pohrozil zastavením dodávok zemného plynu cez plynovod Nord Stream 1 do Nemecka. Dodal však, že ešte nebolo prijaté žiadne rozhodnutie.



Ruský plyn naďalej prúdil aj cez Ukrajinu smerom na Slovensko v rovnakých objemoch ako v uplynulých dňoch.