Dodávky ruského plynu do Európy cez TurkStream vzrástli o vyše 7 %
Ruský plynárenský koncern Gazprom vyviezol do Európy cez plynovod TurkStream od januára do konca novembra 16,3 miliardy kubických metrov (m3) plynu.
Moskva 1. decembra (TASR) - Vývoz ruského plynu do Európy cez plynovod TurkStream zaznamenal za 11 mesiacov tohto roka medziročný rast o viac než 7 %. Poukázali na to v pondelok zverejnené výpočty agentúry Reuters, ktorá vychádzala z údajov európskej spoločnosti na prepravu plynu ENTSOG.
Ruský plynárenský koncern Gazprom vyviezol do Európy cez plynovod TurkStream od januára do konca novembra 16,3 miliardy kubických metrov (m3) plynu. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to znamená rast o 7,2 %. Za november vyviezol Gazprom do Európy 54,3 milióna m3 plynu denne, čo je rovnaký objem ako v októbri.
TurkStream je momentálne jedinou trasou na vývoz ruského potrubného plynu do Európy. Ukrajina sa totiž rozhodla nepredĺžiť tranzitnú dohodu s Ruskom, ktorej platnosť sa skončila k záveru minulého roka, a od januára tohto roka tranzit ruského plynu cez svoje územie ukončila.
Vlani za 11 mesiacov roka ruský plynárenský koncern Gazprom vyviezol do Európy prostredníctvom plynovodov 29,2 miliardy m3 plynu. Tento údaj zahrnuje aj dodávky cez Ukrajinu. Gazprom, ktorý od roku 2023 nezverejňuje mesačné štatistiky, na otázky agentúry Reuters nereagoval.
Ak sa súčasné tempo dodávok ruského plynu udrží aj v poslednom mesiaci roka, Rusko by malo dodať do Európy prostredníctvom plynovodu TurkStream tento rok približne 18 miliárd m3 plynu. Oproti roku 2024 to bude znamenať pokles vývozu ruského potrubného plynu do Európy o 44 % práve v dôsledku ukončenia tranzitu cez Ukrajinu.
V roku 2022, keď sa začala vojna Ukrajine, vyviezlo Rusko do Európy podľa skorších údajov Gazpromu a výpočtov agentúry Reuters rôznymi trasami zhruba 63,8 miliardy m3 plynu. V ďalšom roku sa dodávky prepadli o 55,6 % na 28,3 miliardy m3, v roku 2024 sa však objem vývozu mierne zotavil na približne 32 miliárd m3. Na porovnanie, v období najväčšieho exportu, čo boli roky 2018 - 2019, dosiahli dodávky ruského plynu do Európy od 175 miliárd do 180 miliárd m3.
