Dodávky ruského plynu do Európy cez TurkStream v 2025 vzrástli o 8,3 %
Plynovod TurkStream s kapacitou 31,5 miliardy m3, ktorý vedie z Ruska do Turecka cez Čierne more, slúži na dodávky plynu do Turecka a krajín južnej a juhovýchodnej Európy.
Autor TASR
Moskva 1. januára (TASR) - Ruský vývoz plynu do Európy cez plynovod TurkStream vzrástol v roku 2025 o 8,3 % na rekordných 18 miliárd metrov kubických (m3). TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS, ktorá sa vo štvrtok odvolala na údaje Európskej siete prevádzkovateľov prepravných sústav pre plyn (ENTSOG).
V decembri sa dodávky do európskych krajín cez plynovod TurkStream v medziročnom porovnaní zvýšili o 13,6 % na 1,73 miliardy m3, čo je nový rekord za jeden mesiac od uvedenia plynovodu do prevádzky v januári 2020. Predchádzajúci rekord na úrovni 1,68 miliardy m3 bol zaznamenaný v októbri 2025.
Plynovod TurkStream s kapacitou 31,5 miliardy m3, ktorý vedie z Ruska do Turecka cez Čierne more, slúži na dodávky plynu do Turecka a krajín južnej a juhovýchodnej Európy. V súčasnosti je poslednou aktívnou trasou pre dodávky ruského plynu do Európy po ukončení tranzitu cez Ukrajinu.
