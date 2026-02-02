< sekcia Ekonomika
Dodávky ruského plynu do Európy cez TurkStream vzrástli o vyše 10 %
V medzimesačnom porovnaní sa udržali na stabilnej úrovni.
Autor TASR
Moskva 2. februára (TASR) - Vývoz ruského plynu do Európy prostredníctvom plynovodu TurkStream vzrástol na začiatku tohto roka medziročne o viac než desatinu. V medzimesačnom porovnaní sa udržal na stabilnej úrovni. Uviedla to agentúra Reuters.
Podľa výpočtov agentúry, ktorá vychádzala z údajov európskej spoločnosti na prepravu plynu Entsog, vyviezol ruský plynárenský koncern Gazprom prostredníctvom plynovodu TurkStream do Európy v januári 1,73 miliardy kubických metrov (m3) plynu. Denné dodávky dosiahli 55,8 milióna m3, zatiaľ čo v januári 2025 predstavovali 50,6 milióna m3/deň. V porovnaní s decembrom sa objem dodávok prakticky nemenil, keď za december predstavoval zhruba 56 miliónov m3 denne. V porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka to však predstavuje rast o 10,3 %.
Rusko v súčasnosti dodáva plyn do Európy už iba cez TurkStream, ktorý surovinu prepravuje po dne Čierneho mora. Dodávky cez územie Ukrajiny prostredníctvom plynovodu Bratstvo boli zastavené na začiatku minulého roka, keď vypršala zmluva o tranzite medzi Ukrajinou a Ruskom a Kyjev zmluvu nepredĺžil.
V roku 2025 vyviezlo Rusko cez TurkStream do Európy 18 miliárd m3 plynu. Oproti roku 2024 to predstavuje pokles o 44 % a najmenší objem dodávok od roku 1973. Na porovnanie, v období najväčšieho exportu, čo boli roky 2018 - 2019, dosiahli dodávky ruského plynu do Európy od 175 do 180 miliárd m3.
