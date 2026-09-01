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Dodávky ruského plynu do Európy cez TurkStream vzrástli o 3,4 %
Priemerné využitie kapacity plynovodu TurkStream smerom do Európy v auguste dosiahlo 51,9 milióna kubických metrov za deň, čo je o 3 % viac ako v auguste 2025 a o 6,5 % viac ako tento rok v júli.
Autor TASR
Moskva 1. septembra (TASR) - Rusko za osem mesiacov do konca augusta 2026 v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka zvýšilo svoj vývoz plynu do Európy prostredníctvom plynovodu TurkStream o 3,4 % na 11,9 miliardy kubických metrov. V samotnom auguste sa export cez túto trasu zvýšil medzimesačne o 6,5 % a medziročne o 3 % na 1,61 miliardy kubických metrov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS, ktorá sa v utorok odvolala na údaje Európskej siete prevádzkovateľov prepravných sústav pre plyn (ENTSOG).
Priemerné využitie kapacity plynovodu TurkStream smerom do Európy v auguste dosiahlo 51,9 milióna kubických metrov za deň, čo je o 3 % viac ako v auguste 2025 a o 6,5 % viac ako tento rok v júli. Plynovod tak bol minulý mesiac vyťažený na 91 % svojej celkovej kapacity.
Plynovod TurkStream, ktorý vedie z Ruska do Turecka cez Čierne more, slúži na dodávky plynu do Turecka a krajín južnej a juhovýchodnej Európy. V súčasnosti je jedinou trasou na vývoz ruského potrubného plynu do Európy. Stalo sa tak po tom, ako Ukrajina nepredĺžila tranzitnú dohodu s Ruskom a od januára 2025 tranzit ruského plynu cez svoje územie zastavila.
Priemerné využitie kapacity plynovodu TurkStream smerom do Európy v auguste dosiahlo 51,9 milióna kubických metrov za deň, čo je o 3 % viac ako v auguste 2025 a o 6,5 % viac ako tento rok v júli. Plynovod tak bol minulý mesiac vyťažený na 91 % svojej celkovej kapacity.
Plynovod TurkStream, ktorý vedie z Ruska do Turecka cez Čierne more, slúži na dodávky plynu do Turecka a krajín južnej a juhovýchodnej Európy. V súčasnosti je jedinou trasou na vývoz ruského potrubného plynu do Európy. Stalo sa tak po tom, ako Ukrajina nepredĺžila tranzitnú dohodu s Ruskom a od januára 2025 tranzit ruského plynu cez svoje územie zastavila.