Dodávky ruského plynu do Európy klesli o takmer 7 %

Moskva 16. novembra (TASR) - Denné dodávky plynu do Európy od ruského plynárenského koncernu Gazprom klesli za prvú polovicu novembra o takmer 7 %. Poukazujú na to výpočty agentúry Reuters.



Na základe údajov organizácie ENTSOG združujúcej európskych prepravcov plynu a denných správ Gazpromu o tranzite cez Ukrajinu Reuters vypočítal, že priemerné denné dodávky ruského plynu do Európy prostredníctvom plynovodov dosiahli za prvú polovicu novembra 82,5 milióna kubických metrov (m3). V októbri predstavovali v priemere 88,4 milióna m3 denne.



Celkové dodávky od Gazpromu do krajín Európskej únie v období od 1. do 15. novembra cez Ukrajinu a plynovod Turecký prúd dosiahli 1,2 miliardy m3. Za celý október predstavovali dodávky 2,74 miliardy m3.



Od začiatku roka vyviezol Gazprom do Európy približne 24,4 miliardy m3 plynu. Ak by dodávky zotrvali na súčasných úrovniach do konca roka, za celý rok 2023 sa dajú očakávať dodávky ruského plynu do Európy na úrovni zhruba 28 až 29 miliárd m3. To je menej než polovica objemu za rok 2022, keď Gazprom dodal do Európy približne 62 miliárd m3 plynu.