Dodávky ruského plynu do Nemecka cez Jamal sa opäť zastavili

Moskva/Berlín 6. novembra (TASR) - Dodávky ruského plynu do Nemecka cez plynovod Jamal sa v sobotu ráno opäť zastavili, ukázali to údaje nemeckého prevádzkovateľa plynovodnej siete Gascade.



Plynovod, ktorý vedie z Ruska cez Poľsko do Nemecka, totiž znova pracuje v reverznom móde ako počas väčšiny tohto týždňa. To znamená, že plyn prúdi zo západu na východ.



Stanica Mallnow, ktorá leží v blízkosti hraníc s Poľskom a využíva plyn z Jamalu, prestala posielať plyn z Poľska do Nemecka v sobotu ráno, ukázali údaje Gascade. Namiesto toho teraz plyn prúdi z Nemecka do Poľska.



Jamal začal pracovať v reverznom móde už minulú sobotu (30. 10.), čo trvalo až do štvrtka (4. 11.), keď sa obnovili dodávky do Nemecka, aj keď výrazne pod kapacitu plynovodu. To tento týždeň spôsobilo nárast ceny referenčného európskeho kontraktu na plyn na holandskej burze až o 23 % v porovnaní s jeho piatkovou (29. 10.) zatváracou cenou.



Niektorí európski politici tvrdia, že Rusko zámerne nezvyšuje dodávky plynu do Európy. Týmto spôsobom podľa nich tlačí na Nemecko a Európsku úniu (EÚ), aby schválili prevádzku plynovodu Nord Stream 2, ktorý má prepravovať plyn priamo z Ruska do Nemecka.



Ruský exportér plynu Gazprom PJSC to popiera a opakovane tvrdí, že plní svoje kontraktuálne záväzky, čo potvrdili aj firmy v Poľsku a Nemecku, ktoré kontaktovala agentúra Bloomberg.



Rusko prisľúbilo, že začne do Európy posielať viac plynu, keď dokončí dopĺňanie domácich zásobníkov, čo by sa malo stať do pondelka (8. 11.).