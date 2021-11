Dodávky ruského plynu do Nemecka cez plynovod Jamal sa obnovili

Moskva/Berlín 4. novembra (TASR) - Dodávky ruského plynu cez plynovod Jamal do Nemecka sa obnovili vo štvrtok popoludní, ukázali údaje nemeckého prevádzkovateľa plynovodnej siete Gascade. To spôsobilo pokles cien plynu v Európe.



Dodávky cez plynovod Jamal, ktorý vedie z Ruska cez Poľsko do Nemecka, prestali prúdiť smerom na západ v sobotu (30. 10.) ráno. Plynovod totiž pracoval v reverznom móde a plyn prúdil z Nemecka do Poľska, čo tento týždeň zvýšilo cenu referenčného kontraktu na plyn na holandskej burze až o 23 % v porovnaní s jeho piatkovou (29. 10.) zatváracou cenou.



Niektorí európski politici tvrdia, že Rusko zámerne nezvyšuje dodávky plynu do Európy. Týmto spôsobom podľa nich tlačí na Nemecko a Európsku úniu (EÚ), aby schválili prevádzku plynovodu Nord Stream 2, ktorý má prepravovať plyn priamo z Ruska do Nemecka.



Moskva to popiera a opakovane tvrdí, že plní svoje kontraktuálne záväzky, čo potvrdili aj európske firmy, ktoré kontaktovala agentúra Reuters.