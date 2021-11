Dodávky ruského plynu do Nemecka stúpli napriek hrozbe Bieloruska

Moskva 15. novembra (TASR) - Dodávky ruského plynu do Nemecka cez kľúčový plynovod Jamal-Európa v pondelok vzrástli bez náznaku toho, že by bieloruský prezident Alexander Lukašenko uskutočnil svoju hrozbu o prerušení dodávok komodity do Európskej únie (EÚ) s blížiacou sa zimou.



Lukašenko minulý týždeň varoval, že ako odvetu za prípadné nové sankcie EÚ proti Minsku za migračnú krízu na hraniciach s Úniou by mohol uzavrieť plynovod Jamal-Európa, ktorý vedie cez jeho krajinu.



Rusko je hlavným vývozcom zemného plynu do Európy a Kremeľ dal jasne najavo, že nechce vidieť žiadne prerušenie dodávok.



Európske spotové ceny plynu v pondelok vzrástli o 5,1 % na 78,85 eura za megawatthodinu, keďže situácia na trhu zostáva tento rok napätá v dôsledku viacerých faktorov vrátane nízkych zásob komodity a zvýšeného dopytu po uvoľnení blokád na zastavenie pandémie ochorenia COVID-19.



Ešte donedávna bol nedostatok dodatočných dodávok plynu z Ruska, ktoré plnila len zmluvné objemy, hlavným faktorom v pozadí rastúcich cien komodity. Trh tak pozorne sleduje akékoľvek potenciálne prerušenia transportu plynu z Ruska.



Ruský štátny plynárenský monopol Gazprom začal minulý týždeň dopĺňať svoje európske zásobníky, pričom plyn transportoval najmä cez Bielorusko a Ukrajinu. Infraštruktúru prepravy plynu v Bielorusku vlastní Gazprom.



Ruský prezident Vladimir Putin v sobotu (13. 11.) povedal, že Bielorusko by zablokovaním toku plynu do Nemecka riskovalo poškodenie vzťahov s kľúčovým spojencom Moskvou. A dodal, že sa o tejto otázke porozpráva s Lukašenkom.



Tok plynu do Nemecka v meracom bode Mallnow, ktorý leží na poľskej hranici, dosahoval v pondelok podľa údajov nemeckého prevádzkovateľa siete Gascade hodinový objem vyše 12.000.000 kilowatthodín (kWh).



Rusko uviedlo tiež, že do Európy by mohlo prúdiť viac plynu, keď jeho novovybudovaný plynovod Nord Stream 2 dostane od Nemecka zelenú na prevádzku.



Nord Stream 2 je navrhnutý tak, aby obchádzal niektoré tranzitné krajiny, najmä Ukrajinu, ktorá mala v minulosti spory s Moskvou pre ceny plynu.



Kremeľ v pondelok informoval, že Lukašenkova hrozba prerušenia dodávok plynu nebude mať za následok presmerovanie tokov z Ruska mimo Bieloruska, cez Nord Stream 2, keď bude uvedený do prevádzky.



Pondelkové denné toky ruského plynu na ukrajinsko-slovenskej hranici boli stanovené na úrovni 94,4 milióna metrov kubických (m3), 1 milión megawatthodín, čo je mierne zvýšenie oproti ranným 92,2 milióna m3. Prietoky sú podobné ako v predchádzajúcich dňoch.



Gazprom minulý týždeň vyhlásil, že splní svoj plán v prípade európskych podzemných zásobníkoch plynu a tento rok prekročí svoje záväzky na tranzit 110 miliónov m3 plynu denne cez Ukrajinu.