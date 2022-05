Dodávky ruského plynu do Nemecka sú stále zabezpečené

Berlín 11. mája (TASR) - Dodávky ruského plynu do Nemecka sú v súčasnosti stále zabezpečené. Uviedlo to v stredu ministerstvo hospodárstva po tom, ako sa toky ruského plynu do Európy cez kľúčový tranzitný bod na Ukrajine zastavili. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a Bloomberg.



"Situáciu pozorne sledujeme. Situáciu monitoruje aj krízový tím v oblasti plynu a prevádzkovatelia potrubných sietí," uvádza sa v správe.



"Zásobovanie v Nemecku je v súčasnosti stále zabezpečené," dodalo ministerstvo.



Európa sa snaží nájsť alternatívy pre dodávky paliva z Ruska vrátane dovozu veľkého množstva skvapalneného zemného plynu (LNG). Dopyt po palive sa čiastočne zmiernil vďaka teplejšiemu počasiu, keďže sa blíži leto.



Európski kupci však čelia požiadavke Ruska, aby za dodávky plynu platili v rubľoch, pričom termín splatnosti sa blíži. Nemecká spoločnosť Uniper v stredu uviedla, že ďalšia faktúra za ruské dodávky je splatná koncom mája. Spoločnosť, ktorá je jedným z najväčších európskych nákupcov ruského plynu, verí, že je možné uskutočniť konverziu platieb v súlade so sankciami a dekrétom Moskvy.



Ceny zemného plynu v Európe v stredu kolíšu, pretože obchodníci zvažujú na jednej strane pokles ruských tokov cez Ukrajinu a na strane druhej teplejšie počasie a dovoz LNG.



Referenčný európsky kontrakt na plyn s dodávkou v najbližšom mesiaci na burze v Amsterdame v stredu zmazal predchádzajúci zisk a jeho cena do 9.29 h miestneho času klesla o 1,4 % na 97,40 eura za megawatthodinu.