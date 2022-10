Dodávky ruského plynu do Talianska by sa mohli čoskoro obnoviť

Rím 3. októbra (TASR) - Dôvodom zastavenia dodávok ruského plynu do Talianska v minulom týždni boli regulačné problémy, uviedol šéf talianskej energetickej spoločnosti Eni Claudio Descalzi. Problém by sa podľa neho mohol vyriešiť ešte tento týždeň.



Dodávky ruského plynu cez vstupný bod Tarvisio sa zastavili v sobotu (1. 10.). Podľa Descalziho to "nemá nič spoločné s geopolitickými faktormi". Dôvodom je, že ruský koncern Gazprom bude musieť zaplatiť monetárnu garanciu vo výške 20 miliónov eur za transport plynu z Rakúska do Talianska, čo začalo platiť od 1. októbra.



Descalzi dodal, že denné dodávky cez vstupný bod Tarvisio predstavovali pred ich zastavením 20 miliónov kubických metrov (m3). Z celkového talianskeho importu plynu na ne pripadalo už len 10 %.



Podľa Eni budú dodávky ruského plynu, ktoré normálne prichádzajú cez Rakúsko, nulové aj v pondelok. Spoločnosť tiež uviedla, že rokuje s Gazpromom aj s rakúskym prevádzkovateľom plynovodov Gas Connect Austria (GCA) o možnostiach odblokovania dodávok.