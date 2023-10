Dodávky ruskej ropy opäť stúpajú

Moskva 17. októbra (TASR) - Dodávky ruskej ropy po mesiacoch starostlivého dodržiavania paktu so Saudskou Arábiou o obmedzení ich toku na globálny trh stúpajú. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Námorný vývoz ropy z Ruska sa za týždeň do 15. októbra zvýšil o 285.000 barelov (159 litrov) denne na 3,51 milióna barelov/deň. Ukázali to údaje o sledovaní tankerov, ktoré monitoruje agentúra Bloomberg. To zdvihlo štvortýždňový priemer na približne 3,36 milióna barelov denne, najvyššiu úroveň za viac ako tri mesiace.



K nárastu došlo v dôsledku zvýšenia dodávok v Čiernom mori na šesťtýždňové maximum a oživenia zásielok z arktického prístavu Murmansk po poklese v predchádzajúcom týždni.



Výpočty agentúry Bloomberg naznačujú, že dodávky cez prístavy by sa teraz mali pohybovať na úrovni približne 3,28 milióna barelov denne.



Štvortýždňové priemerné dodávky sa však v porovnaní s týmto cieľom od začiatku septembra postupne zvyšujú a nedávno ho prekročili o približne 80.000 barelov denne.



Celkovo však Rusko dodržuje svoje ťažobné ciele v rámci aliancie OPEC+. Ruský vicepremiér Alexander Novak začiatkom augusta uviedol, že Moskva predĺži obmedzenie svojho vývozu o 300.000 barelov denne až do konca roka.



Nárast dodávok minulý týždeň zvýšil týždenné príjmy Kremľa z vývozných ciel na ropu, zatiaľ čo ich štvortýždňový priemer vzrástol už 11. týždeň v rade.



Rastúce príjmy Ruska z ropy spochybnili efektívnosť cenového stropu, ktorý na jeho vývoz zaviedla skupina G7 (siedmich najvyspelejších ekonomík sveta) a Európska únia (EÚ). Americké ministerstvo financií reagovalo uvalením sankcií na dva tankery, ktoré prepravovali ruskú ropu za cenu vyššiu, ako je cenový strop na úrovni 60 USD (56,94 eura) za barel. Sankcie sú prvým prípadom, keď došlo k snahe o presadenie stropu, odkedy nadobudol účinnosť vlani v decembri.



(1 EUR = 1,0538 USD)