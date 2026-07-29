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Dodávky surového dreva vlani klesli o 7,37 % na 7,907 mil. m3
V celkových dodávkach ihličnatého surového dreva štátnych aj neštátnych lesov na domáci trh bez vlastnej spotreby prevládali výrezy 3. triedy.
Autor TASR
Bratislava 29. júla (TASR) - Celkové dodávky surového dreva, vrátane vlastnej spotreby dosiahli v roku 2025 objem 7,907 milióna kubických metrov (m3). V porovnaní s rokom 2024 sa znížili o 7,37 %, najmä v dôsledku zníženia dodávok ihličnatého surového dreva o 10,5 %. Vyplýva to z tzv. zelenej správy o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike za rok 2025, ktorú zverejnilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.
„V dodávkach ihličnatého surového dreva sa znížil najmä podiel piliarskych sortimentov, ako aj podiel surových kmeňov na celkových dodávkach surového dreva. Pri listnatom surovom dreve klesol podiel guľatinových sortimentov a vlákninového dreva,“ spresnil v správe agrorezort.
V roku 2025 dodali podľa správy obhospodarovatelia lesa na domáci trh 7,565 milióna m3 surového dreva (z toho bol tuzemský predaj 7,537 milióna m3). V porovnaní s rokom 2024 boli dodávky dreva na domáci trh (vrátane vlastnej spotreby) nižšie o 559.000 m3. Dodávky ihličnatého dreva na domáci trh klesli o 501.800 m3 a dodávky listnatého dreva o 57.200 m3.
V dodávkach ihličnatého dreva na domáci trh bez vlastnej spotreby podľa MPRV dlhodobo prevládajú výrezy 3. triedy s podielom 60,5 % (v roku 2025). V dodávkach listnatého dreva bez vlastnej spotreby, naopak, prevláda sortiment vlákninového dreva, ktorého podiel sa v rokoch 2024 a 2025 výrazne zvýšil na 72,6 % a 71,6 %, najmä na úkor výrezov 3. kvalitatívnej triedy, ktorých podiel klesol na 16,8 % v roku 2025. Podiel najkvalitnejších výrezov 1. a 2. triedy bol v roku 2025 v dodávkach listnatých drevín 0,6 % a v dodávkach ihličnatých drevín len 0,1 %.
V celkových dodávkach ihličnatého surového dreva štátnych aj neštátnych lesov na domáci trh bez vlastnej spotreby prevládali výrezy 3. triedy (66,5 %, respektíve 52,2 %). Štátne lesy dodali o niečo vyšší podiel vlákninového ihličnatého dreva (27,5 %) v porovnaní s neštátnymi lesmi (19,3 %). Naproti tomu neštátne lesy dodali viac ihličnatého palivového a energetického dreva (5,1 %) a oveľa viac dreva predaného na pni a surových kmeňov (23,1 %, zatiaľ čo štátne lesy len 1,1 %).
MPRV dodalo, že v dodávkach listnatého dreva na domáci trh bez vlastnej spotreby štátne aj neštátne lesy dodali najväčší podiel vlákninového dreva (76,3 %, respektíve 64,4 %), za ktorými nasledovali výrezy 3. triedy (17,6 %, respektíve 15,6 %).
„V dodávkach ihličnatého surového dreva sa znížil najmä podiel piliarskych sortimentov, ako aj podiel surových kmeňov na celkových dodávkach surového dreva. Pri listnatom surovom dreve klesol podiel guľatinových sortimentov a vlákninového dreva,“ spresnil v správe agrorezort.
V roku 2025 dodali podľa správy obhospodarovatelia lesa na domáci trh 7,565 milióna m3 surového dreva (z toho bol tuzemský predaj 7,537 milióna m3). V porovnaní s rokom 2024 boli dodávky dreva na domáci trh (vrátane vlastnej spotreby) nižšie o 559.000 m3. Dodávky ihličnatého dreva na domáci trh klesli o 501.800 m3 a dodávky listnatého dreva o 57.200 m3.
V dodávkach ihličnatého dreva na domáci trh bez vlastnej spotreby podľa MPRV dlhodobo prevládajú výrezy 3. triedy s podielom 60,5 % (v roku 2025). V dodávkach listnatého dreva bez vlastnej spotreby, naopak, prevláda sortiment vlákninového dreva, ktorého podiel sa v rokoch 2024 a 2025 výrazne zvýšil na 72,6 % a 71,6 %, najmä na úkor výrezov 3. kvalitatívnej triedy, ktorých podiel klesol na 16,8 % v roku 2025. Podiel najkvalitnejších výrezov 1. a 2. triedy bol v roku 2025 v dodávkach listnatých drevín 0,6 % a v dodávkach ihličnatých drevín len 0,1 %.
V celkových dodávkach ihličnatého surového dreva štátnych aj neštátnych lesov na domáci trh bez vlastnej spotreby prevládali výrezy 3. triedy (66,5 %, respektíve 52,2 %). Štátne lesy dodali o niečo vyšší podiel vlákninového ihličnatého dreva (27,5 %) v porovnaní s neštátnymi lesmi (19,3 %). Naproti tomu neštátne lesy dodali viac ihličnatého palivového a energetického dreva (5,1 %) a oveľa viac dreva predaného na pni a surových kmeňov (23,1 %, zatiaľ čo štátne lesy len 1,1 %).
MPRV dodalo, že v dodávkach listnatého dreva na domáci trh bez vlastnej spotreby štátne aj neštátne lesy dodali najväčší podiel vlákninového dreva (76,3 %, respektíve 64,4 %), za ktorými nasledovali výrezy 3. triedy (17,6 %, respektíve 15,6 %).