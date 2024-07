Dodávky Tesly klesli, pokles bol však miernejší, než sa čakalo

Austin 2. júla (TASR) - Americký výrobca elektrických vozidiel Tesla oznámil za 2. štvrťrok medziročný pokles dodávok svojich áut. Firma tak prvýkrát zaznamenala medziročné zníženie predaja dva kvartály po sebe. Na druhej strane, rozsah poklesu bol miernejší, než sa očakávalo. Informovala o tom agentúra Reuters.



Tesla v utorok zverejnila, že v období od apríla do konca júna dodala zákazníkom celkovo 443.956 vozidiel. To je o 4,8 % menej než za rovnaké obdobie minulého roka a o 14,8 % viac než v 1. štvrťroku. Analytici z Wall Street pritom očakávali výraznejší pokles dodávok. Predpokladali, že Tesla dodá zákazníkom iba 438.019 vozidiel.



K lepším než očakávaným výsledkom prispela cenová politika Tesly, ktorá ako prvá začala na kľúčovom čínskom trhu so znižovaním cien. Urobila tak už koncom roka 2022.



Automobilka dodala v 2. kvartáli zákazníkom 422.405 vozidiel Modelu 3 a Modelu Y. Zvyšných 21.551 áut predstavovali ďalšie modely zahrnujúce sedan Model S, Cybertruck a SUV Model X. Za obdobie apríl až koniec júna zároveň vyrobila 410.831 vozidiel.



Šéf Tesly Elon Musk očakáva za celý rok 2024 zvýšenie predaja. Ekonómovia sú však pesimistickí a počítajú s celoročným poklesom, pričom ako dôvod uvádzajú vysoké úrokové sadzby a celkovú nepriaznivú náladu, čo sa týka záujmu o elektrické autá.