Dodávky Tesly klesli pre dočasné zatvorenie čínskej továrne

New York 3. júla (TASR) - Americký výrobca elektromobilov Tesla zaznamenal v 2. štvrťroku 2022 pokles dodávok oproti predchádzajúcim trom mesiacom. Prispelo k tomu najmä zatvorenie jeho továrne v Číne pre blokády na zastavenie šírenia nového koronavírusu. TASR o tom informuje na základe údajov AFP.



Najväčší svetový výrobca elektromobilov v sobotu (2. 7.) uviedol, že v období od apríla do júna 2022 dodal na trhy 254.695 vozidiel. To bolo o 18 % menej ako v predchádzajúcich troch mesiacoch, keď dodal klientom 310.048 vozidiel.



Medzikvartálny pokles dodávok v 2. štvrťroku bol väčší, ako očakávali analytici, ktorí predpovedali, že Tesla odovzdá klientom 264.000 vozidiel. Tiež prvý po takmer dvoch rokoch ich vytrvalého rastu.



V medziročnom porovnaní však dodávky Tesly za tri mesiace do konca júna 2022 vzrástli o 27 %.



Politika nulovej tolerancie ochorenia COVID-19 v Číne prinútila Teslu dočasne pozastaviť výrobu v jej továrni v Šanghaji. Po uvoľnení blokád ju však už zvyšuje.



Pokles dodávok v 2. štvrťroku bol sklamaním pre spoločnosť, ktorá si dala za cieľ dosiahnuť za celý rok silný rast, pričom plánuje otvorenie dvoch nových tovární v Nemecku a v Texase. Na druhej strane, automobilka v apríli varovala, že problémy v dodávateľskom reťazci, ktoré zasiahli automobilový priemysel na celom svete, budú narúšať jej produkciu až do konca roka.



Tesla vo svojom sobotňajšom vyhlásení uviedla, že v 2. štvrťroku vyrobila 258.000 vozidiel aj "napriek pretrvávajúcim výzvam v dodávateľskom reťazci a odstávkam vo výrobe, ktoré boli mimo jej kontroly".