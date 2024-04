Dodávky Tesly v 1. štvrťroku klesli

Palo Alto 2. apríla (TASR) - Americký výrobca elektromobilov Tesla v utorok sklamal analytikov, keď za 1. štvrťrok 2024 vykázal väčší ako očakávaný pokles predaja. Čelí totiž čoraz tvrdšej konkurencii začínajúcich aj etablovaných hráčov na hlavných trhoch a zároveň slabému dopytu po "starnúcom" rade elektrických modelov. Ani zníženie cien pritom neprilákalo viac kupcov. TASR o tom informuje na základe správ AP a Reuters.



Výrobca elektrických vozidiel odovzdal za tri mesiace do 31. marca 2024 klientom 386.810 vozidiel. To bolo o 20,2 % menej ako v predchádzajúcom štvrťroku a o 8,5 % menej ako v rovnakom období minulého roka, keď dodal 457.000 áut. Bol to prvý kvartálny pokles dodávok za štyri roky.



Analytici z Wall Street v priemere očakávali, že Tesla v prvých troch mesiacoch 2024 dodá 454.200 vozidiel.



Spoločnosť z tohto poklesu čiastočne obvinila postupné zavádzanie aktualizovanej verzie sedanu Model 3 vo svojej továrni vo Fremonte v Kalifornii, odstávky v továrňach v dôsledku presmerovania lodnej dopravy z Červeného mora na dlhšiu cestu okolo juhu Afriky a aj podpaľačský útok, ktorý vyradil elektrickú sieť v jej nemeckej továrni.



Akcie najhodnotnejšej automobilky na svete po zverejnení týchto údajov klesli o 7,4 %. Od začiatku roka už pritom stratili 30 % zo svojej hodnoty.



Už v januári Tesla varovala pred "výrazne slabším" rastom predaja v tomto roku, keďže sa zameriava na výrobu svojho elektrického vozidla novej generácie.