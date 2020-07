Dodávky Tesly v 2. kvartáli prekonali odhady analytikov

Palo Alto 2. júla (TASR) - Americký výrobca elektromobilov Tesla v objeme dodávok za 2. kvartál prekonal odhady analytikov z Wall Street. A to aj napriek tomu, že jeho hlavný závod vo Fremonte bol načas zatvorený pre pandémiu nového koronavírusu. Akcie spoločnosti po zverejnení tejto správy stúpli o 9 %.



Informácie o dodávkach v období apríl - jún 2020 zverejnila Tesla deň po tom, ako sa stala najvyššie cenenou automobilkou. Jej trhová hodnota prekonala donedávna jednotku medzi automobilkami - japonskú Toyota Motors.



Konkrétne Tesla dodala v 2. štvrťroku 2020 klientom 90.650 vozidiel, zatiaľ čo analytici očakávali, že to bude 74.130 áut. Z toho až 80.050 kusov predstavovali športové úžitkové vozidlá Model Y a Model 3 a zvyšných 10.600 tvorili kombinované dodávky starších a drahších Modelov S a X.



Generálny riaditeľ Elon Musk začiatkom tohto týždňa v internej e-mailovej správe vyzval zamestnancov, aby tvrdo pracovali na dosiahnutí ďalšieho míľnika aj v tomto 3. kvartáli napriek novému koronavírusu.



„Zatiaľ čo náš hlavný závod vo Fremonte bol po väčšinu štvrťroka odstavený, úspešne sme zvýšili výrobu na predchádzajúcu úroveň,“ uviedla automobilka vo vyhlásení.



V období apríl - jún boli vo väčšine štátov USA zavedené blokády a ľudia mali nariadené zdržiavať sa doma, aby sa zabránilo šíreniu vírusu, ktorý negatívne ovplyvnil produkciu a spôsobil prudký pokles predaja automobilov.



Pre tieto blokády sa zastavila výroba aj v jedinej továrni Tesly v USA vo Fremonte na viac ako šesť týždňov od konca marca do začiatku mája.