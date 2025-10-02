< sekcia Ekonomika
Dodávky Tesly vzrástli v 3. kvartáli o takmer desatinu
Za nečakaným rastom odbytu bol dočasný prudký rast dopytu v USA, kde sa od októbra končia daňové úľavy na nákup elektromobilov.
Autor TASR
Austin 2. októbra (TASR) - Americký výrobca elektromobilov Tesla zvýšil v 3. kvartáli objem celosvetových dodávok o takmer desatinu na vyše 497.000 vozidiel. To predstavuje nový rekord. Prispel k tomu najmä prudký rast dopytu v USA, kde sa zákazníci ponáhľali s kúpou auta pred vypršaním daňových úľav na nákup elektrických áut. Informovali o tom agentúra AFP a britský denník The Financial Times.
Globálne dodávky Tesly dosiahli v 3. kvartáli rekordných 497.099 vozidiel. V medziročnom porovnaní sa tak zvýšili o 7,4 %. Výsledok je výrazne lepší, než očakávali analytici. Tí v rámci prieskumu spoločnosti Visible Alpha počítali s poklesom na 444.000 vozidiel zo 462.890 dodaných v 3. kvartáli minulého roka.
Za nečakaným rastom odbytu bol dočasný prudký rast dopytu v USA, kde sa od októbra končia daňové úľavy na nákup elektromobilov. Tesla síce nezverejnila predaje za jednotlivé regióny, analytici však predpokladajú, že v Spojených štátoch sa predaj jej vozidiel zvýšil medziročne o 11 %.
V Číne sa objem predaja síce opäť znížil, tempo poklesu sa však zmiernilo po tom, ako Tesla prišla na trh s modernizovanou verziou svojho Modelu Y. Podiel Tesly na čínskom automobilovom trhu sa napríklad v auguste zvýšil medziročne o jeden percentuálny bod a ukončil 10-mesačné obdobie poklesu.
Vyhliadky na ďalšie kvartály však také pozitívne nie sú. Po rekordnom 3. kvartáli sa v ďalších štvrťrokoch očakávajú horšie výsledky. Pred tými už v lete varoval aj šéf Tesly Elon Musk, keď uviedol, že po ukončení daňových úľav bude Tesla, čo sa týka hospodárskych výsledkov, čeliť zložitému obdobiu.
Globálne dodávky Tesly dosiahli v 3. kvartáli rekordných 497.099 vozidiel. V medziročnom porovnaní sa tak zvýšili o 7,4 %. Výsledok je výrazne lepší, než očakávali analytici. Tí v rámci prieskumu spoločnosti Visible Alpha počítali s poklesom na 444.000 vozidiel zo 462.890 dodaných v 3. kvartáli minulého roka.
Za nečakaným rastom odbytu bol dočasný prudký rast dopytu v USA, kde sa od októbra končia daňové úľavy na nákup elektromobilov. Tesla síce nezverejnila predaje za jednotlivé regióny, analytici však predpokladajú, že v Spojených štátoch sa predaj jej vozidiel zvýšil medziročne o 11 %.
V Číne sa objem predaja síce opäť znížil, tempo poklesu sa však zmiernilo po tom, ako Tesla prišla na trh s modernizovanou verziou svojho Modelu Y. Podiel Tesly na čínskom automobilovom trhu sa napríklad v auguste zvýšil medziročne o jeden percentuálny bod a ukončil 10-mesačné obdobie poklesu.
Vyhliadky na ďalšie kvartály však také pozitívne nie sú. Po rekordnom 3. kvartáli sa v ďalších štvrťrokoch očakávajú horšie výsledky. Pred tými už v lete varoval aj šéf Tesly Elon Musk, keď uviedol, že po ukončení daňových úľav bude Tesla, čo sa týka hospodárskych výsledkov, čeliť zložitému obdobiu.