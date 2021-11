Dodávky zemného plynu cez Slovensko sa od utorka výrazne zvýšili

Bratislava 11. novembra (TASR) – Dodávky ruského zemného plynu do západnej Európy cez Slovensko sa v posledných dňoch zvýšili o viac ako štvrtinu. Zatiaľ čo v pondelok (8. 11.) pritieklo z Ukrajiny cez Veľké Kapušany 75 miliónov kubických metrov (m3) plynu, od utorka (9. 11.) sa začal objem prepraveného plynu zvyšovať a vo štvrtok, podobne ako v stredu (10. 11.), očakáva slovenský prepravca Eustream vo Veľkých Kapušanoch viac ako 94 miliónov kubíkov.



Preprava plynu cez Slovensko pritom v novembri zaznamenala pomerne silné výkyvy, keď prvé dva novembrové dni klesla z októbrového priemeru 74 miliónov kubických metrov na menej ako 50 miliónov m3 a zároveň sa na niekoľko dní zastavila preprava ruského zemného plynu do Európy cez severný plynovod Jamal.



Niektorí analytici videli za poklesom dodávok tlak Ruska na urýchlené spustenie dokončeného plynovodu Nord Stream 2, ktorý obchádza tranzitné štáty ako Poľsko a Ukrajina a privedie plyn rovno do Nemecka. Rusko si však všetky zmluvné záväzky plní. Obmedzilo iba možnosť krátkodobých obchodov a nenaplnilo pred zimou svoje zásobníky na území Nemecka.



Trhy po aktuálnom zvýšení dodávok plynu cez Jamal a Slovensko zareagovali poklesom jeho ceny. Decembrové dodávky plynu sa ešte začiatkom týždňa na holandskej burze obchodovali za 79 eur za megawatthodinu (MWh), no vo štvrtok cena plynu klesla na približne 70 eur. Cena plynu s dodávkou v roku 2022 poklesla z októbrového rekordu viac ako 64 eur/MWh na aktuálnych 48,5 eura/MWh. Oproti januárovým cenám je však stále trikrát vyššia.