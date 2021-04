Dofinancovanie hypotéky závisí od príjmu a sumy,ktorú klient potrebuje

Bratislava 15. apríla (TASR) – Dofinancovanie hypotéky závisí od príjmu, ktorý banka klientom akceptuje, ale aj od sumy, ktorú potrebujú dofinancovať. "Je rozdiel, či klient potrebuje na dofinancovanie kúpnej ceny 10.000 eur alebo 40.000 eur, ktoré napríklad formou spotrebného úveru nedostane," hovorí riaditeľka pre úvery v spoločnosti FinGO.sk Eva Šablová.



Alternatívou je aj ručenie ďalšou nehnuteľnosťou, ako napríklad rodičovským domom či bytom. "Banka tak získa dostatočnú hodnotu zabezpečenia a môže klientom schváliť hypotéku na pokrytie celej kúpnej ceny nehnuteľnosti," pokračuje Šablová. Ak majú klienti dostatočný príjem na splácanie dvoch úverov, môžu požiadať banku o dofinancovanie spotrebným úverom.



Mnohé banky pôžičku na dofinancovanie môžu ponúknuť k schválenej hypotéke, a to so zvýhodneným úrokom. Z dôvodu obmedzenej splatnosti maximálne osem rokov klienti musia rátať s vyššou mesačnou splátkou. "Kombinácia hypotéka a spotrebný úver je najjednoduchšia, najrýchlejšia na vybavenie a využívajú ju väčšinou bonitnejší klienti," uvádza Šablová.



O čosi zdĺhavejším riešením je podľa nej úver od stavebnej sporiteľne, ktorý môžu využiť aj klienti bez stavebného sporenia. Medziúver stavebnej sporiteľne sa dá v porovnaní so spotrebným úverom natiahnuť na dlhšie obdobie, aj na 20 či 30 rokov. "Vďaka dlhšej splatnosti tak vznikne na úvere nižšia mesačná splátka. Kombinácia hypotéka a medziúver stavebnej sporiteľne je preto ideálna pre ľudí, ktorí požadujú nižšie mesačné zaťaženie rozpočtu," vysvetľuje.



Najlacnejšou alternatívou je založenie ďalšej nehnuteľnosti. Môže ísť napríklad o dom či byt rodičov, alebo aj známych. "Pri založení ďalšej nehnuteľnosti klient zvýši hodnotu zabezpečenia úveru, a tak môže čerpať len jeden úver - hypotéku v plnej výške. Zároveň si môže zobrať aj pár tisíc eur navyše, ktoré sa mu môžu zísť napríklad na zariadenie alebo rekonštrukciu nového bývania," radí Šablová.



Výhodnou cestou je dofinancovať hypotéku peniazmi z vlastných zdrojov. "Kúpa nehnuteľnosti je pre mnohých ľudí najväčšou investíciou v živote, preto by si mali tento krok dôsledne naplánovať. Určite nie je vhodné minúť na dofinancovanie všetky úspory vrátane finančnej rezervy, ktorá by mala ostať v rodine pre neočakávané situácie, aké nám ukázala aj pandémia COVID-19," dodáva Šablová.