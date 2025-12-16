< sekcia Ekonomika
Dohoda EÚ-Mercosur je podľa Macrona pre Francúzsko nevýhodná
Autor TASR
Paríž 16. decembra (TASR) - Navrhovaná dohoda o voľnom obchode medzi Európskou úniou (EÚ) a juhoamerickým združením Mercosur je pre francúzskych farmárov nevýhodná. Prezident Emmanuel Macron vyjadril tento názor „veľmi jasne“ v pondelok (15. 12.) na stretnutí s predsedníčkou Európskej komisie (EK) Ursulou vo der Leyenovou a predsedom Európskej rady Antóniom Costom, uviedol v utorok nemenovaný predstaviteľ Elyzejského paláca. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Cieľom obchodnej dohody EÚ-Mercosur je posilnenie obchodu medzi EÚ a štyrmi krajinami združenia, a to Brazíliou, Argentínou, Uruguajom a Paraguajom. Podľa EK zamýšľaná zóna voľného obchodu bude najväčšou svojho druhu na svete. Dohoda by sa mala podpísať nadchádzajúci víkend počas samitu združenia Mercosur v Brazílii. Zostáva však nejasné, či sa v EÚ dosiahne potrebná väčšina.
Francúzsky minister hospodárstva Roland Lescure minulý týždeň označil dohodu v jej súčasnej podobe za neprijateľnú. Vláda v Paríži podľa neho trvá na tom, že dohoda musí obsahovať silné a účinné ochranné doložky. Normy, ktoré platia pre výrobu v EÚ, sa zároveň musia vzťahovať aj na jej obchodných partnerov, pričom je nevyhnutné zaviesť kontroly dovozu. „Pokiaľ nebudeme mať záruky v týchto troch bodoch, Francúzsko dohodu neprijme,“ zdôraznil minister.
Aby dohoda nadobudla platnosť, je potrebný súhlas kvalifikovanej väčšiny členských štátov EÚ. To znamená, že by za ňu muselo hlasovať najmenej 15 krajín, ktoré spolu tvoria najmenej 65 % obyvateľov Únie.
