Dohoda EÚ o embargu na ruskú ropu by mohla byť hotová do konca týždňa

Paríž 10. mája (TASR) - Členské štáty Európskej únie (EÚ) by mohli už tento týždeň dospieť k dohode o zastavení dovozu ruskej ropy do konca tohto roka, uviedol francúzsky minister pre európske záležitosti Clément Beaune.



Embargo na ruskú ropu je súčasťou šiesteho balíka sankcií EÚ, o ktorom sa aktuálne rokuje. Niektoré členské štáty, ktoré sú vysoko závislé od ruskej ropy, sa však proti nemu postavili a požadujú garancie zabezpečenia alternatívnych zdrojov.



"Myslím si, že by sme mohli dospieť k dohode tento týždeň, venujeme tomu všetko úsilie," povedal Beaune v rozhovore pre televíziu LCI. "Zrejme sa nám to podarí v priebehu niekoľkých dní."



"Musíme konať rýchlo a som presvedčený, že prijmeme šiesty balík európskych sankcií, ktoré budú veľmi silné, a že postupne prestaneme používať najprv ruskú ropu, ale aj ruské uhľovodíky vo všeobecnosti," dodal.



Nové rokovania medzi európskymi lídrami sa uskutočnia v utorok telefonicky, zúčastnia sa ich napríklad francúzsky prezident Emmanuel Macron, šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a maďarský premiér Viktor Orbán.



Orbán trvá na finančných garanciách pre výstavbu nových ropovodov a ďalšej infraštruktúry potrebnej na to, aby sa Maďarsko odpojilo od ruskej ropy. Takisto požaduje viacročné prechodné obdobie, počas ktorého by ďalej dovážalo ruskú ropu.



EK už koncom minulého týždňa ponúkla Maďarsku, Slovensku a Česku výnimky, podľa ktorých by mohli dovážať ruskú ropu do konca roka 2024. Leyenová sa v pondelok (9. 5.) v Budapešti stretla s Orbánom a uviedla, že v rokovaniach nastal pokrok.



Maďarsko, Česko a Slovensko sú krajiny vysoko závislé od ruskej ropy, ktorá prúdi cez ropovod Družba. Česko v roku 2021 pokrývalo ruskou ropou približne polovicu svojej spotreby. Maďarsko pokrýva ruskou ropou asi 65 % spotreby a pre Slovensko je Rusko jediným zdrojom ropy. Na tieto krajiny však pripadá len zlomok z celkového importu ruskej ropy do EÚ.