Gentiloni: Dohoda EÚ s Britániou bude závisieť od Londýna

Davos/Londýn 23. januára (TASR) - Európska únia je pripravená na uzatvorenie obchodnej dohody s Britániou po jej odchode z bloku, Londýn však musí pristúpiť na uplatňovanie rovnakých podmienok. Povedal to komisár Európskej únie pre ekonomické záležitosti Paolo Gentiloni.



"Ak chce mať Británia s jednotným trhom dobré vzťahy, sme na to pripravení," povedal Gentiloni na Svetovom ekonomickom fóre (WEF) v Davose. Všetko však bude závisieť od prístupu britskej vlády.



Európska únia žiada zosúladenie pravidiel v určitých oblastiach, ako je životné prostredie či štátna pomoc, britský premiér Boris Johnson však chce dohodu obmedziť iba na nulové colné sadzby a kvóty. S tým EÚ nesúhlasí. "Nie je možné mať súbežne dumping a nulové dovozné clá," povedal Gentiloni.



Medzitým britský regulačný úrad pre finančný trh Financial Conduct Authority (FCA) informoval o tom, že britské finančné spoločnosti by mali byť pripravené na situáciu, že k obchodnej dohode medzi EÚ a Britániou nedôjde. S jej uzatvorením sa počíta do 31. decembra tohto roka, keď sa skončí takzvané prechodné obdobie. Rokovania by sa mali začať v nasledujúcich týždňoch.



Ako povedala riaditeľka oddelenia pre medzinárodné vzťahy FCA Nausicaa Delfasová, firmy musia byť aj naďalej pripravené na všetky možné scenáre, ku ktorým na konci roka 2020 môže dôjsť.