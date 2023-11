Dohoda inštitúcií EÚ o vývoze odpadu má chrániť životné prostredie

Brusel 17. novembra (TASR) - Európsky parlament (EP) a členské štáty (Rada EÚ) dosiahli vo štvrtok večer predbežnú dohodu o revízii postupov EÚ a kontrolných opatrení pre prepravu odpadu. Cieľom je účinnejšie chrániť životné prostredie a ľudské zdravie a prispieť k dosiahnutiu cieľov EÚ v oblasti klimatickej neutrality, obehového hospodárstva a nulového znečistenia, informuje spravodajca TASR.



Vývoz odpadov z EÚ, ktoré nie sú nebezpečné, bude povolený len do nečlenských krajín OECD, ktoré spĺňajú kritériá na spracovanie takéhoto odpadu environmentálne vhodným spôsobom. Musia zároveň dodržiavať medzinárodné dohovory o práci a právach pracovníkov. Ich zoznam vypracuje Európska komisia a bude sa aktualizovať každé dva roky.



Parlament presadil, že plastový odpad sa už nebude môcť vyvážať do krajín mimo OECD po dva a pol roku od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. Vývoz plastového odpadu do krajín OECD bude podliehať prísnejším podmienkam.



Vyjednávači sa zhodli, že preprava odpadu určeného na zneškodnenie v inej krajine EÚ bude vo všeobecnosti povolená len vo výnimočných prípadoch a preprava odpadu určeného na zhodnocovanie bude musieť spĺňať prísne požiadavky.



Dva roky po nadobudnutí účinnosti zákona bude výmena informácií a údajov o preprave odpadu v EÚ digitalizovaná, aby sa zlepšilo podávanie správ a transparentnosť.



Dohoda schvaľuje zriadenie skupiny na presadzovanie práva na zlepšenie spolupráce medzi krajinami EÚ pri predchádzaní a odhaľovaní nelegálnych zásielok odpadu. Komisia bude môcť vykonávať kontroly v spolupráci s vnútroštátnymi orgánmi, ak existuje dostatočné podozrenie, že dochádza k nezákonnej preprave odpadu.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)