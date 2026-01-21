< sekcia Ekonomika
Dohoda Kanady a Číny otvorila po 4 rokoch čínsky trh kanadskému mäsu
Čína zakázala dovoz hovädzieho mäsa z Kanady v decembri 2021 po tom, ako sa na farme v provincii Alberta objavil prípad atypickej formy bovinnej spongiformnej encefalopatie (BSE).
Autor TASR
Ottawa/Peking 21. januára (TASR) - Čína opätovne otvorila svoj trh kanadskému hovädziemu mäsu. Urobila tak po viac než štyroch rokoch zákazu jeho dovozu, pričom zrušenie zákazu nasledovalo po návšteve kanadského premiéra Marka Carneyho v Číne a uzatvorení dohody o vzájomnom znížení ciel. Informoval o tom server kanadskej televízie CBC.
Opätovné otvorenie kľúčového čínskeho trhu pre kanadské hovädzie mäso oznámil kanadský minister pôdohospodárstva Heath MacDonald. S prvým nákladom do Číny sa počíta na budúci týždeň, dodal. Dohodu, ktorú premiér označil za „historickú dohodu“ v rámci „nového strategického partnerstva“ s Čínou, privítali zástupcovia kanadského združenia chovateľov dobytka. Viceprezident združenia Dennis Laycraft uviedol, že producenti a spracovatelia hovädzieho mäsa na to čakali niekoľko rokov a urobia všetko pre rýchly návrat na čínsky trh.
Čína zakázala dovoz hovädzieho mäsa z Kanady v decembri 2021 po tom, ako sa na farme v provincii Alberta objavil prípad atypickej formy bovinnej spongiformnej encefalopatie (BSE). V tomto období zákaz vydali aj Južná Kórea a Filipíny, tieto krajiny ho však o dva mesiace zrušili. Avšak Čína, ktorá bola v roku 2021 štvrtým najväčším exportným trhom pre kanadských producentov hovädzieho mäsa, ponechala zákaz v platnosti až doteraz.
