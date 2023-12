Dohoda o nových fiškálnych pravidlách EÚ tento rok možno nebude

Brusel 5. decembra (TASR) - Je čoraz menej pravdepodobné, že členské štáty Európskej únie (EÚ) dosiahnu ešte tento rok dohodu o nových fiškálnych pravidlách. Majú totiž príliš rozdielne názory na tempo konsolidácie verejných financií, uviedli zdroje, ktoré nechceli byť menované. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Ministri financií EÚ majú v piatok (8. 12.) diskutovať o zmenách pravidiel, ktoré podporujú hodnotu eura a finančné trhy ich pozorne sledujú. Cieľom je dohodnúť sa na spoločnej pozícii nazývanej všeobecný prístup, o ktorej by sa potom rokovalo s Európskym parlamentom začiatkom budúceho roka 2024.



"Nemyslím si, že všeobecný prístup je možný pred koncom tohto roka," povedal jeden z vysokých predstaviteľov eurozóny zapojený do rozhovorov.



"V mnohých otázkach sme príliš vzdialení a o niektorých sa ani nediskutovalo," skonštatoval a dodal, že zostáva málo času na dohodu o pravidlách vzhľadom na prípravy na samit o Ukrajine na budúci týždeň a rokovania o spoločnom rozpočte EÚ.



"Dohoda v piatok je vysoko nepravdepodobná," uviedol druhý zdroj blízky rokovaniam.



Obaja sa však zhodli na tom, že aj keď nedôjde k úplnej dohode, diskusie založené na novom kompromisnom návrhu španielskeho predsedníctva na stretnutí ministrov tento týždeň pravdepodobne povedú ku konvergencii pozícií, čo sa nazýva "pristávacia zóna".



Fiškálne pravidlá sú pozastavené od vypuknutia pandémie ochorenia COVID-19 v roku 2020. Na budúci rok 2024 však majú byť obnovené. Vlády EÚ ich chcú aktualizovať, aby odrážali novú postpandemickú realitu vyššieho verejného dlhu a potrebu veľkých investícií pri prechode na tzv. zelené technológie.



Zdroje uviedli, že odloženie dohody na budúci rok nebude mať veľký vplyv na fiškálnu politiku eurozóny v roku 2024, pretože návrhy rozpočtov na budúci rok boli zostavené na základe existujúcich odporúčaní Európskej komisie. Ale zostane menej času na rokovania o konečnej podobe pravidiel s Európskym parlamentom, ktorý sa rozpustí v apríli pred júnovými voľbami.



"Sme veľmi blízko k dohode. Sú tu rozdiely a niekoľko červených čiar, ale pri dobrej vôli by sa to dalo urobiť v priebehu niekoľkých hodín seriózneho vyjednávania," povedal tretí zdroj z eurozóny oboznámený s rokovaniami.



Fiškálne pravidlá, nazývané Pakt stability a rastu, obmedzujú deficity v rozpočte na maximálne 3 % hrubého domáceho produktu (HDP) a štátny dlh do 60 % HDP s disciplinárnymi krokmi pre tých, ktorí neskonsolidujú svoje financie dostatočne rýchlo. Mnohé európske vlády v súčasnosti vysoko prekračujú tieto limity.



Európska komisia pôvodne navrhla, aby bol akceptovaný akýkoľvek pokles dlhu počas štyroch rokov. Nemecko trvá na minimálnych ročných sumách, ktoré sa nazývajú referenčné hodnoty. Tie by boli rovnaké pre všetkých a predstavujú minimálne zníženie dlhu o 1 % ročne. Berlín chce tiež rozpočtové deficity výrazne nižšie než 3 % HDP, čím sa vytvorí rezerva na pokrytie neočakávaných udalostí. To by národným vládam ešte viac obmedzil priestor na fiškálne manévrovanie.



Ministri EÚ sa handrkujú tiež o rovnováhu síl medzi nimi a Európskou komisiou a tiež o to, ako efektívne presadzovať pravidlá. Hlavný konflikt je však o číslach, o tom, ako rýchlo treba znížiť deficit a dlh.