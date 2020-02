De Rynck: Obchodná dohoda EÚ s Britániou musí byť spojená so záväzkami

Londýn 19. februára (TASR) - Európska únia (EÚ) v dostatočnom predstihu naznačila Británii, že akákoľvek dohoda o voľnom obchode musí byť spojená so záväzkom Londýna podporovať spravodlivú hospodársku súťaž. Vyhlásil to v stredu hlavný poradca bloku Stefaan de Rynck.



Poradca hlavného vyjednávača EÚ Michela Barniera tiež uviedol, že obchodné rokovania budú tvrdšie ako rokovania o tzv. rozvode, teda podmienkach odchodu Británie z Únie, z dôvodu ich širšieho rozsahu a krátkeho časového limitu.



Británia 31. januára 2020 opustila EÚ, čím začalo plynúť 11-mesačné prechodné obdobie, počas ktorého pokračuje obchod obvyklým spôsobom ako za čias jej členstva. Ale do januára 2021 sa potrebujú obe strany dohodnúť na nových obchodných podmienkach, aby sa predišlo možnému narušeniu obchodnej výmeny.



Rokovania o obchodnej dohode by sa mali začať na budúci mesiac po tom, ako zvyšných 27 štátov EÚ na nadchádzajúcom summite schváli vyjednávačom mandát.



Barnier už avizoval, že najvyššími prioritami EÚ budú rybolov, bezpečnosť a dodržiavanie spravodlivých obchodných podmienok pre európske spoločnosti. Hlavný vyjednávač EÚ minulý týždeň tiež varoval Londýn pred nereálnymi očakávaniami, ktoré sa týkajú prístupu jeho dominantného finančného sektora na trh bloku. Dôrazne pritom odmietol britský návrh, aby mali ostrovné finančné firmy široký a trvalý prístup na trh EÚ bez podmienok.



Británia pred vystúpením z bloku 31. januára uviedla, že chce ambicióznu a komplexnú dohodu s Úniou. Odvtedy však vláda premiéra Borisa Johnsona zmenila tón a naznačila, že je ochotná akceptovať oklieštenejšiu dohodu výmenou za svoju suverenitu.