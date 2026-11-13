< sekcia Ekonomika
Dohoda o záložných referenčných hodnotách ETS podporí priemysel
Komisia spresnila, že záložné referenčné hodnoty slúžia ako základ pre určenie bezplatnej alokácie kvót pre priemysel v rámci súčasného systému ETS a zároveň poskytujú ochranu pred únikom uhlíka.
Autor TASR
Brusel 13. novembra (TASR) - Európska komisia (EK) v piatok privítala politickú dohodu, ktorú dosiahol Európsky parlament (EP) a Rada EÚ (členské štáty) o cielenej zmene s cieľom zvýšiť záložné referenčné hodnoty pre teplo a palivo na roky 2026 - 2030 v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS). Informuje o tom spravodajca TASR.
Komisia spresnila, že záložné referenčné hodnoty slúžia ako základ pre určenie bezplatnej alokácie kvót pre priemysel v rámci súčasného systému ETS a zároveň poskytujú ochranu pred únikom uhlíka. Sú to špeciálne referenčné hodnoty v systéme ETS, ktoré sa používajú, keď pre daný produkt neexistuje špecifická referenčná hodnota, určujú, koľko kvót by podniky mali dostať, ak nie je možné použiť produktovú špecifikáciu.
Podľa správy EK referenčné hodnoty 10 % najlepších spoločností v danom sektore stanovuje referenčnú úroveň pre prijímanie bezplatných kvót ETS, čím stimuluje znižovanie emisií v celom sektore. Referenčné hodnoty sa znižujú každých päť rokov, čo má spoločnosti povzbudiť k zvyšovaniu efektívnosti.
Záložné referenčné hodnoty sa používajú pre tie priemyselné sektory, na ktoré sa nevzťahuje konkrétny referenčný produkt, a ako ukazovatele relatívnej efektívnosti sa používa spotreba tepla alebo paliva.
Komisia v júli 2026 predložila samostatný návrh týkajúci sa záložných referenčných hodnôt spolu s návrhom na preskúmanie systému obchodovania s emisiami. Cieľom samostatného návrhu je riešiť obavy niektorých priemyselných odvetví ovplyvnených aktualizáciou referenčných hodnôt, posilniť ochranu pred únikom uhlíka a zvýšiť bezplatnú alokáciu viazanú na referenčné hodnoty pre teplo a palivá.
Dohoda medzi inštitúciami EÚ pomôže zabezpečiť zvýšenie približne o 120 miliónov kvót bezplatne pridelených priemyslu v hodnote viac ako 10 miliárd eur na obdobie rokov 2026 - 2030.
V rámci uvedenej dohody eurokomisia stanoví sektorovo špecifické referenčné hodnoty pre palivá na alokačné obdobie rokov 2026 - 2030. Sektorovo cielený prístup bude prospešný najmä pre keramický priemysel, ktorý je vystavený vysokému riziku úniku uhlíka.
Eurokomisár pre klímu, nulové emisie a čistý rast Wopke Hoekstra v správe pre médiá uviedol, že dohoda je dôležitý signál, že Európa to s konkurencieschopnosťou priemyslu myslí vážne.
„Počúvame obavy priemyslu a podnikáme konkrétne kroky na riešenie rizík úniku uhlíka. Záložné referenčné hodnoty budú aj naďalej odmeňovať efektívnu výrobu a podporovať elektrifikáciu, energetickú účinnosť a nízkouhlíkové technológie. To je skvelá správa pre klímu, konkurencieschopnosť a nezávislosť,“ uviedol komisár. Ubezpečil, že trh EÚ s uhlíkom tým zostane silný, priemysel bude konkurencieschopný a čistá transformácia bude „spravodlivá a predvídateľná“.
Podľa EK dohoda poskytne dodatočnú podporu priemyslu pri dekarbonizácii v období rokov 2026 - 2030 a vytvorí zároveň pozitívny impulz pre širšie diskusie o referenčných hodnotách po roku 2030, ktoré sa budú riešiť v prebiehajúcich rokovaniach o revízii systému ETS.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Komisia spresnila, že záložné referenčné hodnoty slúžia ako základ pre určenie bezplatnej alokácie kvót pre priemysel v rámci súčasného systému ETS a zároveň poskytujú ochranu pred únikom uhlíka. Sú to špeciálne referenčné hodnoty v systéme ETS, ktoré sa používajú, keď pre daný produkt neexistuje špecifická referenčná hodnota, určujú, koľko kvót by podniky mali dostať, ak nie je možné použiť produktovú špecifikáciu.
Podľa správy EK referenčné hodnoty 10 % najlepších spoločností v danom sektore stanovuje referenčnú úroveň pre prijímanie bezplatných kvót ETS, čím stimuluje znižovanie emisií v celom sektore. Referenčné hodnoty sa znižujú každých päť rokov, čo má spoločnosti povzbudiť k zvyšovaniu efektívnosti.
Záložné referenčné hodnoty sa používajú pre tie priemyselné sektory, na ktoré sa nevzťahuje konkrétny referenčný produkt, a ako ukazovatele relatívnej efektívnosti sa používa spotreba tepla alebo paliva.
Komisia v júli 2026 predložila samostatný návrh týkajúci sa záložných referenčných hodnôt spolu s návrhom na preskúmanie systému obchodovania s emisiami. Cieľom samostatného návrhu je riešiť obavy niektorých priemyselných odvetví ovplyvnených aktualizáciou referenčných hodnôt, posilniť ochranu pred únikom uhlíka a zvýšiť bezplatnú alokáciu viazanú na referenčné hodnoty pre teplo a palivá.
Dohoda medzi inštitúciami EÚ pomôže zabezpečiť zvýšenie približne o 120 miliónov kvót bezplatne pridelených priemyslu v hodnote viac ako 10 miliárd eur na obdobie rokov 2026 - 2030.
V rámci uvedenej dohody eurokomisia stanoví sektorovo špecifické referenčné hodnoty pre palivá na alokačné obdobie rokov 2026 - 2030. Sektorovo cielený prístup bude prospešný najmä pre keramický priemysel, ktorý je vystavený vysokému riziku úniku uhlíka.
Eurokomisár pre klímu, nulové emisie a čistý rast Wopke Hoekstra v správe pre médiá uviedol, že dohoda je dôležitý signál, že Európa to s konkurencieschopnosťou priemyslu myslí vážne.
„Počúvame obavy priemyslu a podnikáme konkrétne kroky na riešenie rizík úniku uhlíka. Záložné referenčné hodnoty budú aj naďalej odmeňovať efektívnu výrobu a podporovať elektrifikáciu, energetickú účinnosť a nízkouhlíkové technológie. To je skvelá správa pre klímu, konkurencieschopnosť a nezávislosť,“ uviedol komisár. Ubezpečil, že trh EÚ s uhlíkom tým zostane silný, priemysel bude konkurencieschopný a čistá transformácia bude „spravodlivá a predvídateľná“.
Podľa EK dohoda poskytne dodatočnú podporu priemyslu pri dekarbonizácii v období rokov 2026 - 2030 a vytvorí zároveň pozitívny impulz pre širšie diskusie o referenčných hodnotách po roku 2030, ktoré sa budú riešiť v prebiehajúcich rokovaniach o revízii systému ETS.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)