Dohoda OPEC+ o limitoch na ťažbu má dlhodobý časový horizont

Moskva 26. apríla (TASR) - Dohoda najväčších svetových producentov ropy z aliancie OPEC+, ktorej cieľom je dosiahnuť rovnováhu na trhu s komoditou, má dlhodobý časový horizont. Uviedol to v pondelok Leonid Fedun, hlavný akcionár a viceprezident spoločnosti Lukoil, druhého najväčšieho producenta ropy v Rusku.



Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalší veľkí producenti na čele s Ruskom, známi ako aliancia OPEC+, sa dohodli na spoločnom obmedzení ťažby, aby vybalansovali klesajúci dopyt po komodite počas pandémie ochorenia COVID-19 s ponukou. Aktuálna dohoda trvá zatiaľ do apríla 2022.



"Musíme pripustiť, že dohoda OPEC+ má dlhodobý historický horizont, v novej klimatickej realite je to možno dokonca navždy," povedal pre médiá Fedun, ktorý podporuje spoluprácu Ruska s OPEC.



Aliancia OPEC+ sa dohodla na postupnom zmierňovaní ťažobných obmedzení zo súčasných zhruba 7 miliónov barelov (1 barel = 159 litrov) denne o 350.000 barelov/deň v máji, o ďalších 350.000 barelov v júni a v júli o 400.000 barelov denne.



Navyše, Saudská Arábia oznámila, že do júla postupne upustí od svojich dobrovoľných škrtov nad rámec dohody OPEC+. To znamená, že v priebehu nasledujúcich troch mesiacov stúpne jej produkcia ropy o 1 milión barelov/deň.



Rusko dlho váhalo, či spojí svoje sily s OPEC, s ktorým nakoniec uzavrelo dohodu o obmedzení ťažby v roku 2016.