Dohoda s USA o obchode priniesla japonským firmám úľavu

Seki 26. júla (TASR) - V japonskom meste Seki, ktoré je známe výrobou ostrých remeselných nožov, privítali správu o obchodnej dohode s USA. Približne 40 % kuchynských nožov vyrobených v tamojších firmách sa totiž vyváža do Spojených štátov. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Americký prezident Donald Trump pritom hrozil, že od 1. augusta zavedie na japonský tovar clá vo výške 25 %. Obe krajiny sa tento týždeň nakoniec dohodli na znížení ciel na 15 %.



„Nižšie clá sú lepšie, ale nie som až taký prekvapený,“ povedal Kacumi Sumikama, šéf nožiarskej firmy Sumikama v Seki. Podľa neho výsledné zníženie ciel je taký „Trumpovský štýl“, jeho stratégia. Najprv navrhne vyššiu sadzbu a potom, aby urobil dobrý dojem na verejnosť, ju zníži.



Trump pohrozil vysokými clami desiatkam krajín, ak do konca júla neuzavrú dohody s Washingtonom. Japonsko je jednou z piatich, ktoré už dosiahli dohodu s USA, spolu s Britániou, Vietnamom, Indonéziou a Filipínami.



Tokio sa zameralo na vplyv amerických ciel na spoločnosti ako Toyota a ďalšie firmy v obrovskom japonskom automobilovom priemysle, ako aj na obchod s oceľou, ryžou a ďalším kľúčovým tovarom.



Japonské nože sa v predchádzajúcich rokoch stali luxusnou nevyhnutnosťou v kuchyniach po celom svete vrátane USA, čiastočne vďaka rozmachu domáceho varenia počas pandémie.



Začiatok výroby nožov v Seki siaha až do 14. storočia, keď sa toto mesto stalo významným producentom mečov vďaka svojmu prírodnému bohatstvu. V súčasnosti sú nože zo Seki cenené pre svoju presnosť, elegantný povrch a dlhú životnosť. Rekordný cestovný ruch v Japonsku zvyšuje tiež predaj týchto produktov.



Export do Severnej Ameriky vrátane Kanady predstavuje len 5 % predaja firmy Sumikama, ktoré viac nožov vyváža do Európy a ďalších ázijských krajín.



Generálny riaditeľ Sumikama pritom povedal, že neplánoval zvýšenie cien na americkom trhu. Jeho firma v uplynulých desaťročiach „prečkala viaceré búrky“ vrátane výkyvov výmenných kurzov. Aj klienti v USA prežili búrlivé udalosti, ako napríklad finančnú krízu v roku 2008, povedal.



Ak sa Trump „snaží posilniť Ameriku zámerným zvyšovaním ciel, mal by vedieť, že problémy sa nedajú vyriešiť takýmito jednoduchými prostriedkami“, poznamenal Sumikama a dodal, že „americký ľud bude musieť niesť bremeno vyšších nákladov“.



Firma Sumikama má približne 30 zamestnancov. Spoločnosť používa pri výrobe nožov stroje, ktoré zaručujú presnosť na tisícinu milimetra, a potom remeselníci prácu dokončia ručne.



„Japonské nože zlepšujú chuť jedla, majú jedinečnú estetiku wabi-sabi, čo znamená krásu v nedokonalosti a pokiaľ ide o ostrosť, sú neprekonateľné,“ vyhlásil Sumikama.



„Rôzne krajiny majú rôzne silné a slabé stránky a aj keby prezident Trump povedal, aby USA samy vyrábali nože v japonskom štýle, nebude to možné,“ dodal.