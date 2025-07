Dohoda v colnom spore s USA je podľa EK na dosah

Brusel 24. júla (TASR) - Európska komisia (EK) sa domnieva, že dohoda v colnom spore s USA je veľmi blízko. „Pokiaľ ide o dohodu alebo výsledok, veríme, že takýto výsledok je na dosah,“ uviedol vo štvrtok hovorca Komisie. TASR o tom informuje na základe správy portálu orf.at.



Mediálne správy a informácie z diplomatických kruhov v uplynulých dňoch takisto naznačovali, že v rokovaniach medzi Bruselom a Washingtonom nastal pokrok. Podľa viacerých diplomatov by súčasťou dohody mohlo byť 15-percentné clo na európsky tovar. EÚ aj USA by zároveň zrušili clá na niektoré výrobky vrátane lietadiel, liehovín a zdravotníckych pomôcok. Ako by vyzerali clá EÚ, zostáva vo veľkej miere nejasné.



Americký prezident Donald Trump v noci na štvrtok uviedol, že pokračujú „vážne rokovania“. Únii prisľúbil nižšie clá, ak otvorí svoj trh americkým podnikom. Bližšie informácie šéf Bieleho domu neposkytol. Trump opakovane vyzýva EÚ, aby nakupovala viac amerického tovaru. Okrem toho kritizuje predpisy EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľov, klímy a osobných údajov, ako aj v otázkach hospodárskej súťaže.