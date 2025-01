Dohoda vedenia Volkswagenu a zamestnancov vyvoláva pochybnosti

Wolfsburg 22. januára (TASR) - Napriek rečiam o radikálnej zmene sa dohoda Volkswagenu (VW) s odbormi o znižovaní nákladov v Nemecku do veľkej miery opiera o spoluprácu medzi manažérmi a zamestnancami. To prinútilo niektorých investorov a analytikov pochybovať o tom, či dokáže splniť sľuby o znížení výrobnej kapacity aj počtu pracovných miest. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa odvoláva na zdroje spoločnosti.



Vedenie pritom tvrdí, že zmeny sú životne dôležité pre prežitie podniku v čase slabého dopytu a lacnej čínskej konkurencie.



Dohoda medzi vedením a zamestnancami bola uzavretá niekoľko dní pred Vianocami. Podľa nej každá továreň dostane vlastný cieľ znižovania nákladov, pričom projektové tímy zástupcov pracovníkov a manažérov majú zistiť, ako to zabezpečiť a zvýšiť produktivitu.



Predstavitelia oboch strán budú podávať správy o pokroku na štvrťročnom stretnutí, dodali zdroje a zdôraznili, že ak sa nesplnia predbežné ciele zníženia nákladov, možno bude potrebné začať rokovania odznova.



Tento model nesie všetky znaky tradičnej spolupráce a kompromisov, a nie zmien, ktoré by mohli priniesť viac istoty, ale aj riziko škodlivých štrajkov. Zostáva tak otvorených veľa otázok, od toho, ako chce automobilka znížiť počet pracovníkov o 35.000 bez prepúšťania a kedy dôjde k zníženiu výrobnej kapacity až po to, aká budúcnosť čaká zatvorené závody.



Výsledkom je, že niektorí investori sú podráždení, akcie Volkswagenu sa obchodujú pod úrovňou z októbra 2024, teda pred prepadom štvrťročných ziskov. Ľudia nemajú trpezlivosť investovať do akcií automobilky s nádejou, že po troch až piatich rokoch spoločnosť obnoví svoju ziskovosť, poznamenal Patrick Hummel, analytik UBS.



V stávke je veľa. Skupina Volkswagen zahŕňa značky od luxusného Audi až po masové značky Seat a Škoda, ale jej hlavná rovnomenná značka tvorila v roku 2023 viac ako polovicu predaja.



Počas zdĺhavých rokovaní sa odbory a vedenie dohodli na ukončení výroby v roku 2025 v závode v Drážďanoch, ktorý zamestnáva 300 ľudí, a v roku 2027 v závode v Osnabrücku, ktorý má približne 2300 zamestnancov. Odbory pritom uviedli, že spoločnosť otvorila vyhliadky na zatvorenie troch až štyroch tovární. Zostávajúce zníženie kapacity bude pochádzať zo zastavenia dvoch výrobných liniek v sídle automobilky vo Wolfsburgu.



Investorom a analytikom nie je jasné, do akej miery tento prístup zníži fixné náklady v porovnaní s úplným zatvorením závodov. Volkswagen po dosiahnutí dohody uviedol, že ušetrí 15 miliárd eur v "strednodobom horizonte" bez ďalších podrobností. Hovorca odmietol komentovať akékoľvek predbežné ciele.



Nie je tak jasné, ako chce spoločnosť zrušiť 35.000 pracovných miest. Dúfa, že svoj cieľ dosiahne nenahradením pracovníkov, ktorí odchádzajú do dôchodku, a ponúknutím predčasného odchodu do dôchodku, uviedol hovorca odborov. A zdôraznil, že klauzula v dohode, ktorá garantuje pracovné miesta do roku 2030, je výhrou pre odbory.



Nové investície však závisia od splnenia cieľov v oblasti znižovania nákladov. Nákladová štruktúra spoločnosti tak musí o dva roky vyzerať úplne inak a Volkswagen musí ukázať, že je vyzbrojený do budúcnosti a dokáže vyrábať atraktívne produkty.