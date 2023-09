Dohodlo sa riešenie železničného spojenia Nitry a Bratislavy

Nitra 21. septembra (TASR) - Ministerstvo dopravy SR, Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) a Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) prijali spoločné stanovisko, týkajúce sa štúdie uskutočniteľnosti na zlepšenie železničného spojenia Nitry s Bratislavou. Spoločne odporúčajú pokračovať v zámere modernizácie trate Leopoldov - Nitra, zachovať územnú rezervu pre výstavbu novej trate z Trnovca nad Váhom do Nitry v územných plánoch a uvažovať nad výstavbou novej trate až po modernizácii trate Bratislava - Nové Zámky, informoval ÚHP.



Definitívne rozhodnutie o ďalšom postupe v projektovej príprave by malo vychádzať z aktualizovaných štúdií uskutočniteľnosti pre modernizácie tratí Leopoldov - Nitra a Bratislava - Nové Zámky.



Všetky tri dotknuté strany sa zhodujú, že výhľadovo najrýchlejšie spojenie Nitry s Bratislavou by bolo cez Trnovec nad Váhom. Preto bude v rámci projektového zámeru výstavby novej trate z Trnovca nad Váhom do Nitry v územnom pláne kraja a územných plánoch nižšej úrovne premietnuté a sledované zachovanie územnej rezervy vyprojektovaného trasovania. Efektivita novej trate je však podmienená modernizáciou úseku Bratislava - Trnovec nad Váhom. Z krátkodobého hľadiska sa tak javí ako efektívnejšie zamerať sa najprv na elektrifikáciu a modernizáciu trate Nitra - Leopoldov.



ÚHP hodnotil štúdiu uskutočniteľnosti ŽSR na zlepšenie železničného spojenia Nitry s Bratislavou v apríli minulého roka. Tá skúmala len jedinú alternatívu, výstavbu novej trate Nitra - Trnovec nad Váhom za takmer pol miliardy eur. ÚHP projekt hodnotil v tom čase ako nenávratný. Odporúčal využiť existujúcu trať a zaviesť priame vlaky cez Leopoldov, čo navrhuje aj železničný Plán dopravnej obslužnosti. Zavedenie priamych vlakov cez Leopoldov by podľa hodnotenia ÚHP skrátilo cestu vlakom z 98 až 112 minút na 62 až 73 minút.



Predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Branislav Becík po stretnutí so zástupcom ministerstva dopravy v marci tohto roka potvrdil, že kraj vidí ako jediné perspektívne riešenie priameho vlakového spojenia Nitry s hlavným mestom Bratislava v dobudovaní jednokoľajnej trate Nitra - Trnovec nad Váhom v dĺžke 27,5 kilometra.



Investičné náklady na výstavbu novej trate Nitra - Trnovec nad Váhom sú v cenovej úrovni roka 2023 približne o 254 miliónov eur vyššie ako náklady na modernizáciu trate Leopoldov - Nitra. Modernizácia zároveň môže ovplyvniť vyšší počet obyvateľov pravidelne dochádzajúcich za prácou alebo školou a byť realizovaná skôr, tvrdí ÚHP. Bez nadväzujúcej modernizácie trate Bratislava - Nové Zámky by bola zanedbateľná aj úspora cestovného času oproti spojeniu cez Leopoldov, rozdiel by bol len štyri minúty.