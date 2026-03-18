Dohodu EÚ - Mercosur ratifikoval aj Paraguaj
Dohoda EÚ so štyrmi juhoamerickými štátmi má vytvoriť jednu z najväčších zón voľného obchodu na svete a odstrániť väčšinu ciel na oboch stranách.
Autor TASR
Asunción 18. marca (TASR) - Paraguaj, ako posledný člen juhoamerického zoskupenia Mercosur, ratifikoval dohodu o voľnom obchode s Európskou úniou. Paraguajská poslanecká snemovňa dohodu v utorok (17. 3.) podporila jednomyseľne. Už predtým ju ratifikovali Brazília, Argentína a Uruguaj. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Dohoda EÚ so štyrmi juhoamerickými štátmi má vytvoriť jednu z najväčších zón voľného obchodu na svete a odstrániť väčšinu ciel na oboch stranách. Kým európske štáty vyvážajú do Južnej Ameriky okrem iného automobily a chemické výrobky, krajiny Mercosuru dodávajú hlavne poľnohospodárske produkty a suroviny. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová koncom februára oznámila, že dohodu predbežne uvedie do platnosti a nebude čakať na výsledok právneho posúdenia. Dohodou sa zaoberá Súdny dvor EÚ, ktorý na žiadosť Európskeho parlamentu skúma jej súlad s právom Únie. Rozhodovanie súdu môže trvať niekoľko mesiacov.
