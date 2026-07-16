< sekcia Ekonomika
Dohody EÚ s Andorrou a San Marínom im umožnia vstup na jednotný trh
Európska komisia v mene EÚ podpíše každú dohodu po súhlase členských krajín. Následne Rada EÚ požiada Európsky parlament o súhlas a nakoniec členské štáty dohody formálne uzavrú.
Autor TASR
Brusel 16. júla (TASR) - Členské krajiny (Rada EÚ) vo štvrtok schválili podpis a predbežné vykonávanie dohody medzi Európskou úniou (EÚ), Andorrou a San Marínom. Ide o komplexné dohody o pridružení, ktoré sa vzťahujú na niekoľko oblastí politiky a zároveň chránia aj jednotný trh EÚ, informuje spravodajca TASR.
Uzavreté dohody priamo reagujú na cieľ EÚ rozvíjať osobitné vzťahy so susednými krajinami a na druhej strane vyjadrujú záujem Andorry a San Marína o budovanie užších vzťahov s Úniou.
Írsky štátny tajomník pre európske záležitosti a obranu Thomas Byrne, v mene krajiny predsedajúcej v Rade EÚ v správe pre médiá zdôraznil, že obe dohody pripravia cestu pre silnejšie, vzájomne prospešné a perspektívne partnerstvo.
„Dohoda chráni jednotný trh EÚ a poskytne právnu istotu, bude prínosom pre ľudí a zabezpečí budúcu prosperitu v celom regióne a Európe ako celku,“ vysvetlil Byrne.
Dohoda o pridružení pre oba malé štáty povoľuje účasť oboch krajín na rozšírenom vnútornom jednotnom trhu za rovnakých podmienok hospodárskej súťaže a dodržiavania rovnakých pravidiel ako zvyšok EÚ, pričom zahrnuté sú aj finančné služby. Prístup na vnútorný trh v tejto oblasti však bude postupný a bude závisieť od úspešného auditu regulačných a dozorných rámcov oboch krajín. Európske orgány dohľadu budú zohrávať úlohu pri ich hodnotení a monitorovaní.
Dohody o pridružení zároveň vytvoria rámec pre rozvoj a podporu dialógu a spolupráce v oblastiach spoločného záujmu, ako je výskum a vývoj, vzdelávanie, sociálna politika, životné prostredie, ochrana spotrebiteľa, kultúra alebo regionálna spolupráca.
Dohoda zohľadňuje aj osobitnú situáciu Andorry a San Marína, ako aj ich špecifiká vyplývajúce z ich blízkych vzťahov so susednými členskými štátmi EÚ, ich geografiu, ich rozlohu a relatívne malý počet obyvateľov.
Európska komisia v mene EÚ podpíše každú dohodu po súhlase členských krajín. Následne Rada EÚ požiada Európsky parlament o súhlas a nakoniec členské štáty dohody formálne uzavrú.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Uzavreté dohody priamo reagujú na cieľ EÚ rozvíjať osobitné vzťahy so susednými krajinami a na druhej strane vyjadrujú záujem Andorry a San Marína o budovanie užších vzťahov s Úniou.
Írsky štátny tajomník pre európske záležitosti a obranu Thomas Byrne, v mene krajiny predsedajúcej v Rade EÚ v správe pre médiá zdôraznil, že obe dohody pripravia cestu pre silnejšie, vzájomne prospešné a perspektívne partnerstvo.
„Dohoda chráni jednotný trh EÚ a poskytne právnu istotu, bude prínosom pre ľudí a zabezpečí budúcu prosperitu v celom regióne a Európe ako celku,“ vysvetlil Byrne.
Dohoda o pridružení pre oba malé štáty povoľuje účasť oboch krajín na rozšírenom vnútornom jednotnom trhu za rovnakých podmienok hospodárskej súťaže a dodržiavania rovnakých pravidiel ako zvyšok EÚ, pričom zahrnuté sú aj finančné služby. Prístup na vnútorný trh v tejto oblasti však bude postupný a bude závisieť od úspešného auditu regulačných a dozorných rámcov oboch krajín. Európske orgány dohľadu budú zohrávať úlohu pri ich hodnotení a monitorovaní.
Dohody o pridružení zároveň vytvoria rámec pre rozvoj a podporu dialógu a spolupráce v oblastiach spoločného záujmu, ako je výskum a vývoj, vzdelávanie, sociálna politika, životné prostredie, ochrana spotrebiteľa, kultúra alebo regionálna spolupráca.
Dohoda zohľadňuje aj osobitnú situáciu Andorry a San Marína, ako aj ich špecifiká vyplývajúce z ich blízkych vzťahov so susednými členskými štátmi EÚ, ich geografiu, ich rozlohu a relatívne malý počet obyvateľov.
Európska komisia v mene EÚ podpíše každú dohodu po súhlase členských krajín. Následne Rada EÚ požiada Európsky parlament o súhlas a nakoniec členské štáty dohody formálne uzavrú.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)