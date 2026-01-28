< sekcia Ekonomika
Dokončenie handlovskej plavárne a kúpaliska zabezpečí nová firma
Novým koncesionárom na základe výsledku druhého kola ponukového konania je spoločnosť Aesculap so sídlom v Bojniciach.
Autor TASR
Handlová 28. januára (TASR) - Dokončenie plavárne a kúpaliska v Handlovej zabezpečí nová firma. Mesto, správca konkurznej podstaty a zástupca nového koncesionára podpísali dodatok k pôvodnej koncesnej zmluve z roku 2017. Dodatok je účinný od stredy, pôvodné zmluvné podmienky spred deviatich rokov zostávajú zachované. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.
Novým koncesionárom na základe výsledku druhého kola ponukového konania je spoločnosť Aesculap so sídlom v Bojniciach. Jej konateľ Imrich Weisz uviedol, že spoločnosť bude o priebehu celého procesu, aktuálneho stavu staveniska i ďalších súvisiacich náležitostiach informovať verejnosť v nastávajúcich týždňoch. Do budúcna nevylúčil ani organizáciu malého dňa otvorených dverí v rozostavanej plavárni, aby predišiel zbytočným dezinformáciám.
Primátorka mesta Silvia Grúberová označila podpis dodatku ku koncesnej zmluve za mimoriadne dobrú správu pre samosprávu i obyvateľov. Zároveň ocenila prácu správcu konkurznej podstaty, poukázala však i na dlhotrvajúce procesy, ktoré sú dané zákonom a rôznymi postupmi. „V tomto momente však cítim obrovskú radosť, že máme seriózneho partnera, ktorého si veľmi vážim a som presvedčená, že sa čoskoro podarí dokončiť a uviesť objekt plavárne do prevádzky, aby mohol slúžiť všetkým obyvateľom a návštevníkom,“ uviedla Grúberová.
Zmluvné strany vyjadrili presvedčenie, že sa čoskoro podarí úspešne dokončiť a otvoriť plaváreň a neskôr i kúpalisko, doplnila Paulínyová.
„Mesto si plní svoje záväzky určené v pôvodnej koncesnej zmluve a pravidelne uhrádza koncesnú odplatu vo výške 28.800 eur mesačne, pričom tieto prostriedky hradí na účet správcu konkurznej podstaty od začiatku konkurzného konania,“ ozrejmila Paulínyová.
Pripomenula, že celková výška koncesie je 5.184.000 eur, mesto doposiaľ zaplatilo od roku 2017 spolu viac ako 1,9 milióna eur. „O tieto finančné prostriedky nepríde, započítavajú sa v rámci plnenia predmetu koncesie,“ podotkla.
Druhé kolo verejného ponukového konania na majetok úpadcu B.T.I., spol. vyhlásila správcovská spoločnosť LawService Recovery 18. septembra 2025. Splnenie pôvodne určených podmienok účasti na ponukovom konaní z pohľadu zákona o verejnom obstarávaní, ako i záväzok uzatvorenia dodatku ku koncesnej zmluve v rozsahu zmeny subjektu koncesionára za subjekt víťaza verejného ponukového konania, schválili mestskí poslanci vlani v októbri.
Konkurz na majetok koncesionára, spoločnosť B.T.I., vyhlásil súd ešte koncom januára 2023. Modernizáciu a prevádzku mestskej plavárne a priľahlého kúpaliska mala zabezpečiť spoločnosť za viac ako päť miliónov eur. Všetok majetok zostáva aj naďalej mestský, mesto malo náklady spojené s rekonštrukciou splácať na základe koncesnej zmluvy počas 15 rokov. Plaváreň uzatvorili ešte v roku 2017, s rekonštrukciou začala firma na začiatku roka 2018.
