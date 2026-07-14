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Dokončili obnovu dvojkilometrového ťahu Prešovskej cesty v Košiciach
Úsek cesty I/20 pred križovatkou Košice - Dargovských hrdinov až po križovatku s Priemyselnou ulicou v smere do Budimíra dostal podľa NDS vynovený povrch.
Autor TASR
Košice 14. júla (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) dokončila opravu viac ako dvojkilometrového ťahu Prešovskej cesty v Košiciach. Motoristi tak už môžu po ňom jazdiť bez významných obmedzení. Práce diaľničiarov sa presúvajú na cestu I/16 v križovatke Košice - Nad Jazerom. TASR o tom informovala NDS.
Úsek cesty I/20 pred križovatkou Košice - Dargovských hrdinov až po križovatku s Priemyselnou ulicou v smere do Budimíra dostal podľa NDS vynovený povrch. Diaľničiari budú už len dopĺňať vodorovné dopravné značenie.
Taktiež avizovali obnovu úseku I/16 za Mostom VSS po križovatku Košice - Nad Jazerom v smere na Prešov približne po koniec križovatky. Nový asfaltový koberec má pribudnúť na celej šírke cesty vrátane krajnice v smere na Prešov. Doprava bude počas prác presmerovaná do voľných jazdných pruhov toho istého jazdného pásu, podľa postupu prác. Mali by sa začať vo štvrtok (16. 7.) a v prípade vhodného počasia majú potrvať niečo vyše týždňa.
NDS zároveň apeluje na motoristov, aby pri prejazde úsekom boli opatrnejší už od stredy (15. 7.), keď začnú pracovníci rozkladať dočasné dopravné značenie.
Diaľničiari od začiatku jari opravili ťah I/16 po Pereš v smere na Rožňavu, úsek za Perešom po Poľov a tiež aj úsek I/16 pri Poľove. Obnovená je aj križovatka Alejová a ťah I/16 pri Južnom nábreží. „Nový asfalt neplní iba funkciu komfortnejšieho cestovania pre motoristov. Cesta bez nedokonalostí je najmä bezpečnejšia a úsek je vďaka tomu menej náchylný na potenciálne kolízne situácie,“ uviedol podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.
Úsek cesty I/20 pred križovatkou Košice - Dargovských hrdinov až po križovatku s Priemyselnou ulicou v smere do Budimíra dostal podľa NDS vynovený povrch. Diaľničiari budú už len dopĺňať vodorovné dopravné značenie.
Taktiež avizovali obnovu úseku I/16 za Mostom VSS po križovatku Košice - Nad Jazerom v smere na Prešov približne po koniec križovatky. Nový asfaltový koberec má pribudnúť na celej šírke cesty vrátane krajnice v smere na Prešov. Doprava bude počas prác presmerovaná do voľných jazdných pruhov toho istého jazdného pásu, podľa postupu prác. Mali by sa začať vo štvrtok (16. 7.) a v prípade vhodného počasia majú potrvať niečo vyše týždňa.
NDS zároveň apeluje na motoristov, aby pri prejazde úsekom boli opatrnejší už od stredy (15. 7.), keď začnú pracovníci rozkladať dočasné dopravné značenie.
Diaľničiari od začiatku jari opravili ťah I/16 po Pereš v smere na Rožňavu, úsek za Perešom po Poľov a tiež aj úsek I/16 pri Poľove. Obnovená je aj križovatka Alejová a ťah I/16 pri Južnom nábreží. „Nový asfalt neplní iba funkciu komfortnejšieho cestovania pre motoristov. Cesta bez nedokonalostí je najmä bezpečnejšia a úsek je vďaka tomu menej náchylný na potenciálne kolízne situácie,“ uviedol podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.